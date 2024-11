Armengol avisa del "peligro" del negacionismo climático ante fenómenos como la DANA

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha advertido del "peligro" que supone el negacionismo climático a la hora de hacer frente a fenómenos meteorológicos como la DANA que ha asolado a numerosos puntos del territorio, especialmente Valencia, y que ha dejado más de 210 muertos en los últimos días.

Ha sido este lunes, durante el acto de presentación de los Informes de la 'Oficina C' que ha tenido lugar en el Congreso, donde la presidenta de la Cámara ha tomado la palabra para reivindicar la importancia de la investigación científica a la hora de hacer frente a fenómenos medioambientales como la DANA.

"No sirven de nada los estudios científicos si desoímos sus consejos y sus advertencias. Si no se integran las llamadas a la acción de la comunidad científica, no tendremos futuro", ha alertado. Por ello, la dirigente socialista ha situado el "negacionismo" y la "desconfianza hacia los expertos" como algo "realmente peligroso" a la hora de combatir la emergencia climática.

LA CIENCIA NECESITA RECURSOS

En ese sentido, Armengol ha lamentado que haga falta una "catástrofe" medioambiental para que se tome "conciencia" de la situación a la que hemos llegado. "Lo que ha ocurrido en Valencia está íntimamente asociado al calentamiento global, los fenómenos extremos se están volviendo cada vez más frecuentes y más agresivos, y no van a parar", ha advertido.

Además, ha aprovechado su intervención para anunciar que desde la Cámara Baja van a incrementar las contribuciones a las oficinas dedicadas a la investigación de estas cuestiones como la Oficina C, porque según ha dicho "todo compromiso con la ciencia necesita también recursos económicos". "Sin ciencia no hay futuro", ha concluido.