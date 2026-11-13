Armengol convoca una nueva reunión de la Diputación Permanente del Congreso para votar siete decretos ley

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la última reunión de la Diputación Permanente del Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Nov. (RUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha convocado para el próximo día 18 de noviembre una nueva reunión de la Diputación Permanente, el único órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución de las Cortes, para votar hasta siete decretos ley aprobados por el Gobierno en el último mes.

Estos decretos ley, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entran en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben votarse en el Congreso en el plazo de 30 días paras decidir si se convalidan o se derogan.

Como la Cámara se disolvió al convocarse las elecciones, esa validación se asigna a la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que sustituye al Pleno. Este jueves se votaron los dos decretos relativos a políticas de vivienda, y uno de ellos salió adelante y el otro acabó derogado.

CEUTA, DANA, URDA

Según el orden del día de la Diputación, recogido por Europa Press, la próxima semana se debatirán hasta siete decretos ley, empezando por los de medidas urgentes de apoyo financiero a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio, y la respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026.

También figuran los dos decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), uno de ayudas a las víctimas y otro de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social del personal ferroviario.

LOS DECRETOS SOCIALES DE PRECAMPAÑA

Pero además, se debatirán tres de los decretos sociales que ha ido aprobando el Gobierno de coalición en las semanas previas al inicio de la campaña electoral de los comicios del 29 de noviembre.

Se trata del decreto-ley para ampliar la acción protectora de la Seguridad Social, otro con medidas para el adecuado despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y el más reciente, de este mismo martes, para el reconocimiento y protección a las familias monoparentales.