Armengol llama a actualizar el multilateralismo y a adaptar Europa al nuevo escenario internacional

La presidenta del Congreso, Francina Armengol. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha llamado este miércoles a actualizar el multilateralismo y a adaptar Europa, primando sus principios fundacionales, al nuevo contexto internacional "disruptivo", "multilateral" y, a la vez, "dividido".

Así lo ha dicho en el acto organizado en la Cámara Baja para celebrar el Día de Europa y conmemorar los 40 años del ingreso de España en la Unión Europea al que ha asistido también la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Armengol ha alertado del "retroceso generalizado de la calidad democrática" en un mundo donde la expresión "orden internacional basado en reglas" corre el riesgo de convertirse en un "mero eslogan anticuado". En este contexto, ha invocado la "acuciante necesidad del multilateralismo", es decir, de "la cooperación entre potencias amigas como única manera de enfrentar el futuro".

"El multilateralismo, como marco jurídico, como fuente de legitimidad y también como lenguaje solidario donde encontrarnos sigue siendo extremadamente útil", ha apuntado, poniendo como ejemplo el dispositivo para gestionar la crisis sanitaria del hantavirus desplegado el pasado fin de semana en Tenerife.

COGOBERNANZA FRENTE A LA TECNOLOGÍA

Armengol considera necesario reformar y actualizar el multilateralismo "para convertirlo en una herramienta capaz de la cogobernanza frente a la revolución tecnológica" y que siga "garantizando la dignidad y los Derechos Humanos de los pueblos".

"Tenemos por delante un escenario disruptivo, con un tablero internacional inestable, tensionado e incierto, donde los valores que han sustentado las coordenadas de actuación están diluyéndose en una nueva realidad", ha dicho. Y en este "mundo convulso" Europa debe actuar, a su juicio, como "motor de esperanza frente a los desafíos".

Para Armengol, sostener la construcción europea pasa indudablemente por adaptarla a este nuevo mundo "multipolar y dividido", pero sin renunciar a sus principios, una tarea en la que cree que deben jugar un papel fundamental los Parlamentos nacionales.