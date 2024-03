Armengol no aclara quién recomendó a la empresa de Koldo, pero niega corrupción y recalca al PP que "no todo vale"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha afirmado este martes que, cuando presidía el Gobierno balear, no recibió "órdenes" ni "presiones" de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material, aunque no ha aclarado quién del Ministerio de Fomento les aconsejó contratar esa empresa.

En todo caso, ha defendido su gestión y su buen nombre deplorando toda corrupción, y ha avisado al PP de que "no todo vale en política" y que debe explicar qué ha pasado con esa reclamación que su Govern formalizó en julio de 2023.

En una comparecencia en la Cámara Baja, Armengol ha señalado que en esos primeros meses de pandemia su gobierno recibía muchos nombres de empresas de distintas personas recomendando con quién contratar y que todo eso se enviaba a los técnicos del Servicio Balear de Salud para que revisaran precios y materiales y decidieran si contrataban o no.

Según ha explicado, una de las cosas por las que entró en política fue por luchar contra la corrupción, que es algo que le "repugna" y que detesta "profundamente". "Por eso, no dejaré que mancillen mi nombre y no dejaré que mezclen mi nombre y mi gestión a nada que se parezca a la corrupción", ha enfatizado, rechazando las peticiones de dimisión del PP.