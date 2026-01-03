Armengol sigue "con preocupación" la situación en Venezuela: "Desescalada, serenidad y responsabilidad"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha destacado que sigue "con preocupación" la situación en Venezuela y ha llamado a la "desescalada, serenidad y responsabilidad".

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

"Pido que prevalezcan, ante todo, los derechos humanos, el respeto al derecho internacional y la defensa de la paz. Desescalada, serenidad y responsabilidad", según ha manifestado Armengol en un mensaje en 'X'.

En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU "ha capturado" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, que han sido trasladados fuera del país.

El Gobierno venezolano, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha admitido que ahora mismo no tiene constancia del paradero del matrimonio y ha exigido a Trump que entregue una prueba de vida de ambos.