Arranca hoy la 25 edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida arranca este jueves su 25 edición con un total de 38 diseñadores de las que diecisiete son canarios, seis internacionales y cinco marcas de moda de baño infantil.

Según ha explicado Ifema Madrid en un comunicado, esta iniciativa nace de la colaboración del Recinto Ferial con el Cabildo de Gran Canaria en el recinto ExpoMeloneras en Maspalomas.

La presencia de marcas procedentes de distintos mercados europeos "maximiza la proyección internacional" de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y refuerza su posición como "referente europeo en moda baño".

Las nuevas firmas internacionales presentes en esta edición son: Melissa Odabash (Reino Unido), Alexandra Miró (Reino Unido), Oyesimwear (Turquía), y Mama Maria (Holanda); que se unen a Miss Bikini Luxe (Italia) y Gottex (Israel), ambas ya presentes en ediciones anteriores.

CALENDARIO

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida cuenta, como en su anterior edición, con un programa de compradores nacionales, a los que se suman como novedad, compradores internacionales de Italia, en el marco de una misión inversa organizada con la colaboración de ICEX.

La primera de las jornadas se divide en siete desfiles: dos individuales (de las firmas TCN y Carlos San Juan); uno triple dedicado al talento emergente canario (con las firmas Laut, Suhárz y Román Peralta); y cuatro desfiles dobles con las firmas Diazar y Bohodot; Como la Trucha al Trucho y Alawa; Elena Morales y Dolores Cortés; y Chela Clo y Bloomers. Este último desfile doble cierra el calendario de la primera jornada.

El segundo día se celebrarán los desfiles individuales de Guillermina Baeza, All That She Loves, la americana Melissa Odabash y Maldito Sweet. El viernes también habrá un desfile triple en el que mostrarán sus colecciones los jóvenes talentos canarios Vevas, Rubén Rodríguez, y Libérrimo, junto a firmas ya consolidadas, como Como un Pez en el Agua, la italiana Miss Bikini, la canaria Gonzales y la holandesa Mama Maria.

Aurelia Gil abrirá la pasarela del sábado. A continuación, le seguirá el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada y dos desfiles dobles de Palmas y Bo Star, y Arcadio Domínguez y la israelí Gottex. Seguidamente, la destacada firma internacional de Reino Unido, Alexandra Miró presentará su nueva colección. El desfile doble de la firma turca Oyeswimwear y de Nuria González cerrará el programa de esta edición.

Además, como en los últimos años, la mañana del sábado estará dedicada a la presentación de las colecciones infantiles en un desfile colectivo en el que participarán las firmas El Barquito de Papel, Ladybug's Cris, Dolores Cortés Kids, Guillermina Baeza y Mini Bohodot.

PRESENCIA DEL ACTOR TURCO KEREM BÜRSIN

Para llevar la marca GCSWM by MC por todo el mundo y reforzar la imagen internacional de Gran Canaria como destino turístico, la pasarela cuenta en esta edición con la presencia como embajador del exitoso actor turco Kerem Bürsin, protagonista de la serie Love is in the Air.

"El actor, que cuenta en Instagram (@thebursin), con 9.4 millones de seguidores, va a compartir su experiencia en Gran Canaria y en GCSW by MC con su comunidad digital", ha añadido la organización.

Sobre la pasarela circular desfilará un casting de modelos diverso, cosmopolita y multirracial, integrado por modelos de las Islas Canarias, nacionales, e internacionales. Este casting especializado en moda baño está formado por 43 modelos en total: 30 chicas (9 de ellas son modelos canarias), y 13 chicos (10 de ellos canarios).

Encabezan el elenco de modelos nacionales e internacionales nombres propios como Malena Costa, Águeda López, Helen Lindes o Mishel Gerzig, así como modelos masculinos de referencia como Juan Betancourt, Toni Engonga, Jabel Balbuena o Simone Bricchi.

PREMIO DE LA GCSW BY MC 2021

La Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida además entregará tres premios enfocados a dar notoriedad y visibilidad a los diseñadores participantes.

Por una parte, el Premio a la mejor Colección Emergente, patrocinado por ISEM Fashion Business School, que será entregado el viernes; por otra parte, el Premio L'Oréal a la Mejor Colección; y finalmente el Premio a la Mejor Colección Sostenible, patrocinado por el fabricante de tejidos Nylstar y la revista especializada Cyl Moda Intima. Estos dos últimos premios se entregarán en la tarde del sábado.

Entre otras iniciativas, para celebrar los 25 años de la pasarela, GCSW by MC contará, en un vídeo especial, con los mensajes de algunas de las personas que "han dejado su huella en el evento a lo largo de estos años": diseñadores de prestigio, editores de medios de moda, caras conocidas o modelos que han hecho historia sobre la pasarela canaria.

En esta edición se incorpora como televisión internacional HOLA TV, que va a ofrecer "una importante proyección internacional con cobertura en más de 20 países latinos". A través del programa LA HORA ¡HOLA!, la presentadora Lucía Riaño va a realizar un seguimiento diario desde el mismo recinto de ExpoMeloneras. Además, en ¡HOLA! Fashion, el jueves 28 de octubre, está previsto un especial íntegramente dedicado al evento.

Asimismo, TVE Canarias participa un año más en la repercusión de la pasarela a nivel regional, a través del programa Cerca de Ti conducido por Roberto Herrera, y con emisión en directo desde Expomeloneras.

Del mismo modo, a la pasarela van a asistir influencers y líderes de opinión en redes sociales que compartirán su experiencia en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida con sus respectivas comunidades digitales (Mirian Pérez - 'Honey Dressing', Priscila Betancourt o Marta Ibrahim, entre otros). A ellas se unen rostros conocidos como el Josie; o la modelo grancanaria Aída Artiles.

Por otro lado, a través de su web podrán seguirse los desfiles en streaming desde cualquier punto del mundo, y en ella se alojarán contenidos "a la carta" de calidad sobre la pasarela, además de los desfiles, información relevante sobre las marcas y diseñadores participantes.

Por último, en el marco de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) organiza varios encuentros sobre moda de baño con algunos de los diseñadores más representativos de esta Fashion Week y profesionales del mundo de la moda, que analizarán la actualidad y futuro del sector tratando temas como la inclusión y la sostenibilidad.