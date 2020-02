Arrimadas insistirá a Casado en la coalición en Galicia aunque asume que el "liderazgo absoluto" lo tendría el PP

Actualizado 18/02/2020 14:56:11 CET

Reclama coaliciones electorales en Galicia, Euskadi y Cataluña y espera que el PP no pida que Cs no concurra a las gallegas

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado este martes que su partido no da por perdida la posibilidad de formar una coalición con el PP no solo para las elecciones autonómicas en el País Vasco y Cataluña, sino también en Galicia, donde asume que el "liderazgo absoluto" lo tendrían el PP y su candidato, Alberto Núñez Feijóo.

"Nosotros no vamos a dar por perdido nada hasta el último momento", ha declarado Arrimadas en la sede de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) tras reunirse con su presidente, Lorenzo Amor.

Según ha señalado, este martes a las 17.00 horas se reunirá en el Congreso de los Diputados con el presidente del PP, Pablo Casado para tratar este asunto, y mientras tanto continúan las conversaciones con el PP gallego --por parte del secretario general de la Gestora de Cs, José Manuel Villegas-- y con el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Arrimadas ha expresado su esperanza de que el PP "reflexione" y finalmente acepte formar coaliciones electorales en las tres comunidades autónomas, siempre "adaptadas a la realidad de cada territorio".

En este sentido, ha afirmado que en Galicia Ciudadanos respetaría que "el liderazgo absoluto y la marca y el candidato es del PP", mientras que en Cataluña considera que la coalición debería encabezarla Cs.

PIDE AL PP QUE NO PIENSE SOLO EN SUS SIGLAS

"Estoy convencida de que hay tiempo para hacerlo si hay voluntad política", ha manifestado al indicar que una alianza electoral no necesita tanto tiempo de negociación como un acuerdo de gobierno o una distribución de ministerios. Para los comicios autonómicos del 5 de abril, el plazo para registrar coaliciones electorales termina el jueves en Galicia y un día después en Euskadi.

Aunque ha admitido que "ahora mismo el PP está en el no en Galicia", la portavoz parlamentaria de la formación naranja ha insistido en que su partido intentará "por todos los medios que pase al sí". A su juicio, "no es momento de pensar solo en las siglas, sino de pensar en los españoles".

Según ha subrayado, el objetivo de Ciudadanos es sumar esfuerzos con los 'populares' en tres "lugares y momentos excepcionales" para hacer frente a los partidos nacionalistas en las urnas --también en Galicia, por el BNG-- y que "no se pierda ni un solo voto constitucionalista".

SE MUESTRA "OPTIMISTA"

Arrimadas no ha dicho claramente si en Galicia, en vez de pactar una coalición electoral, Cs aceptaría integrarse en las candidaturas de los 'populares', como les ha propuesto el PPdeG. Tampoco ha adelantado si estarían dispuestos a formar coaliciones en Cataluña y País Vasco si finalmente no hubiera acuerdo en Galicia.

De momento, la Gestora de Cs ha enviado ese martes una carta a la dirección nacional del PP y al PP gallego en la que se abre a renunciar a la fórmula 'Mejor Unidos' que planteaba Arrimadas y apuesta por que las siglas de ambos partidos figuren en una única papeleta.

La diputada 'naranja' ha dicho que es "optimista" y que seguirá insistiendo en que ambos partidos concurran a las elecciones coaligados en las tres comunidades.

"Yo al PP en Cataluña no le estoy pidiendo que no se presente y espero que el PP no nos pida que no nos presentemos en Galicia", ha apuntado, defendiendo que las "decenas de miles" de electores que han votado a Cs en esta región deben poder escoger de nuevo "una papeleta que les represente".