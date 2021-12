Arrimadas pide a Casado que deje de "atacar" a sus aliados y ve lo ocurrido en CyL como "una operación digna de Sánchez"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, que deje de "atacar a sus posibles aliados" y que se ponga a trabajar en una alternativa "para sacar al sanchismo". Además, le ha reprochado que la convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León es "una operación digna de Sánchez" y no "de una persona que quiere sustituir a Sánchez".

"Me da muchísima pena ver cómo Génova está atacando a todo el mundo", ha sostenido la dirigente del partido 'naranja' en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, en la que ha enumerado que Casado "ataca a Ayuso porque no le gusta el liderazgo, a Cs, a Santi Abascal en la moción de censura, a Cayetana".

En esta línea, Arrimadas le ha avisado de que así no va a sumar a nadie porque "se tiene que aclarar". "No puede insultar a Santiago Abascal y luego decir que quiere matar a Ciudadanos porque solo quiere estar con Vox", ha enfatizado.

La líder de Cs sospecha, según ha trasladado, que Génova llamó al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, después de la conversación telefónica que mantuvieron el domingo por la mañana: "Le hubieran dado un Oscar si sabía (cuando hablaron) que iba a convocar el día siguiente".

Lo que ha provocado el giro del PP en Castilla y León, según Arrimadas, es la "debilidad de Casado" respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a las elecciones generales.

En este sentido, la dirigente andaluza ha pedido que se cambie la ley Electoral "para que haya un porcentaje mínimo para tener representación" y, de esta forma, acabar "con el problema del chantaje nacionalista". "Yo el tema de los cantonalismos lo veo muy fácil, esto tiene un efecto contagio de lo que está pasando en el Congreso", ha añadido.

Por último, sobre el Gobierno de la Junta de Andalucía, Arrimadas ha asegurado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "está aguantando las presiones" de Génova. Así, les ha recordado a los de Casado que "sin Ciudadanos el PP no hubiera llegado al Gobierno porque llevaban presentándose 40 años y no eran capaces de acceder". "Sin nosotros las políticas del gobierno de la Junta de Andalucía no serían tan buenas como son", ha zanjado.