Arrimadas promete a los catalanes no independentistas que con Rivera en la Moncloa ya no estarán "desamparados"

Publicado 21/04/2019 14:16:52 CET

La candidata al Congreso por Barcelona afirma estar "salivando" por todo lo que podrían hacer desde la Moncloa frente al nacionalismo

TORROELLA DE MONTGRÍ (GIRONA), 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, ha asegurado este domingo a los catalanes no independentistas que si Albert Rivera se convierte en el próximo presidente del Gobierno, no volverán a sentirse "abandonados, solos, desamparados y frustrados".

En un mitin en el teatro Cinema Petit de Torroella de Montgrí (Girona), Arrimadas ha afirmado que cuando Cs nació en Cataluña en 2006, se convirtió en la voz de esos catalanes y "empezó a decir las cosas que nadie se atrevía a decir". "Y ahí estaba Albert Rivera, que ha dado la cara en el Parlament" frente a los partidos nacionalistas e independentistas y "ha defendido la dignidad de todos los españoles en el Congreso", ha añadido.

Si, tras las elecciones generales del 28 de abril, Rivera llega a la Moncloa, "nunca más nos vamos a sentir abandonados, solos, desamparados y frustrados", ha subrayado Arrimadas durante el acto, en el que también han participado la candidata de Cs a las elecciones europeas Maite Pagazaurtundúa, los candidatos a la Cámara Baja Edmundo Bal (Madrid) y Héctor Amelló (Girona) y el portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa.

PSOE Y PP PACTAN CON LOS NACIONALISTAS

La líder del partido naranja en Cataluña se ha preguntado qué habría ocurrido si, en "los días de la infamia" de 2017, durante el referéndum ilegal y la declaración de independencia unilateral, no hubiese existido Cs y "la representación del constitucionalismo" hubiera sido el PSC.

Asimismo, ha recordado que el PP es el partido que gobernaba España cuando los independentistas "dieron el golpe a la democracia" y cuando el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont huyó a Bélgica para no ser juzgado en España. "¿Ese es el partido que nos tenía que defender?", ha planteado.

"Estoy cansada de ver cómo el PP y el PSOE solo critican un poco al nacionalismo", y "mientras están en el Gobierno pactan con los nacionalistas", ha manifestado.

Arrimadas ha señalado que "para seguir defendiendo a los catalanes constitucionalistas", Ciudadanos tiene que gobernar España, porque así dispondría de una serie de herramientas y recursos que ahora no tiene.

"Yo estoy salivando de las cosas que vamos a poder hacer", ha apuntado, explicando que Cs ya no se tendría que limitar a advertir del "adoctrinamiento" en las escuelas, denunciar que se "insulte" desde TV3 a los no independentistas o censurar la "propaganda" de las embajadas catalanas, sino que podrían impedir todo esto.

SÁNCHEZ ES "EL CHOLLO DEL SEPARATISMO"

La portavoz de Ciudadanos ha pedido el voto a los electores para poder acabar con "el chollo del separatismo", que es, a su juicio, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez. "Hay que sacarle a votos de la Moncloa", ha subrayado, acusándole de ser "muy duro con los constitucionalistas catalanes y muy blandito" con los políticos de ERC, el PDeCat y EH Bildu.

Por su parte, Edmundo Bal, abogado del Estado, ha criticado a la ministra de Política Territorial y Función Pública y cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona, Meritxell Batet, por decir que no se debe "imponer" el marco constitucional a los catalanes independentistas, que "no lo reconocen como suyo". Según Bal, el conflicto en Cataluña "no se puede resolver de otra manera" que con la ley y la Constitución.

También Maite Pagazaurtundúa ha arremetido contra el PSC, que, según ha dicho, está "absolutamente perdido" y no entiende que los ciudadanos deben ser "libres e iguales, no domesticados ni supeditados al nacionalismo secesionista" y que no debe haber "privilegios" para ningún territorio.

"Dicen que (los independentistas) tienen que estar cómodos", pero "no van a estar nunca cómodos, lo único que quieren es subordinarnos y someternos", ha avisado, negándose a ceder ante "los extremos y las políticas identitarias, da igual de qué signo" sean.

PLAN DE RECUPERACIÓN DEMOCRÁTICA EN CATALUÑA

Por otro lado, Arrimadas ha prometido que Cs llevará a cabo un "plan de recuperación democrática" en Cataluña. Este plan incluiría, por ejemplo, una reforma electoral para exigir un mínimo del 3% de los votos a nivel nacional para entrar en el Congreso, lo que podría dejar fuera a esos partidos.

También aplicarán "si es necesario" el artículo 155 de la Constitución, para "garantizar las libertades de todos los catalanes", cerrarán los "chiringuitos políticos" de la Generalitat y reforzarán la Alta Inspección educativa, según ha detallado.

Por último, la candidata al Congreso ha resaltado que cuando España se quite "la losa nacionalista", podrá "despegar como país, "porque se podrán empezar a hacer grandes reformas en la educación, el empleo o la Administración Pública.