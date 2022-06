Arrimadas reconoce que Cs ha cometido "muchos errores" y destaca los de 2019, cuando Rivera era el líder del partido

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reconocido este martes que la formación 'naranja' ha cometido "muchos errores" y ha destacado los de 2019, cuando Albert Rivera era aún el líder del partido, después de anunciar una "refundación" tras la debacle electoral en Andalucía.

En una entrevista concedida a esRadio, recogida por Europa Press, Arrimadas ha incidido en que estos "errores" han "penalizado mucho" a Ciudadanos, "sin duda alguna", y cuestionada sobre por cuáles se arrepiente más, ha destacado los de 2019, sin mencionar ninguno concretamente.

"En 2019 cometimos muchos errores que a mí me dice mucha gente por la calle que no ha olvidado", ha lamentado la líder 'naranja', que no obstante ha matizado que ella formaba parte de la dirección de Ciudadanos en aquel momento.

En este contexto, ha incidido en que el partido, desde noviembre de 2019, "no ha ocultado que la situación era muy complicada". "Sacamos un resultado electoral mucho peor", ha recordado, antes de lamentar también que el partido ha dejado de "seducir" y que está "quemado". En esas elecciones, Ciudadanos se hundió y pasó de tercera a sexta fuerza, con sólo diez escaños.

Así, ha llamado a "aprender, asumir y reconocer" estas equivocaciones y se ha congratulado por que Ciudadanos sí lo hace. En esta línea, ha lamentado que el PP y el PSOE también "se han equivocado" de forma "más grave" y no han sido "penalizados".

Arrimadas, que ha garantizado que "nunca" va a "tirar la toalla" aunque es "duro" situarse actualmente como líder de los 'naranjas', ha aludido al proceso de refundación del partido, señalando que es necesario llevarlo a cabo porque el espacio político en el que se ubica Ciudadanos "existe".

RENOVARLO TODO

En esta línea, ha sostenido la necesidad de "refundar" las ideas y la base del programa y ha recordado que el partido nació en 2006 en Cataluña y que la sociedad ha cambiado. "Aparte del programa, equipos, modelo de organización, marca y por supuesto dirección del partido", ha agregado, remarcando que buscan "una renovación total que pueda volver a ilusionar". "Se nos ha dejado de percibir como un partido útil", ha añadido.

De las elecciones de Andalucía, Arrimadas ha asegurado que el espacio de "centro" existe y que sus votantes, si no les votan a ellos "o a un partido parecido" se "abstienen". Sin embargo, ha reconocido que el trasvase de votos hacia el PP también se ha dado, pero "eso no significa que ocupen el centro porque sus posicionamientos no son de un proyecto liberal".

Durante esta jornada, la líder 'naranja' ha aclarado que el proceso de renovación profunda que va a afrontar el partido implicará también someter su liderazgo al refrendo de las bases de la formación.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha asumido este martes que "la marca" de su formación está "muy quemada" y por ello es necesario un proceso de refundación en el que incluso ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de cambiar el nombre del partido.