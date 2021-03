Arrimadas reivindica la igualdad de oportunidades para que las mujeres puedan decidir en libertad y sin condicionantes

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reivindicado este lunes, Día de la Mujer, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para que éstas puedan tomar decisiones con libertad y sin condicionantes que, por ejemplo, las obliguen a elegir entre su carrera profesional y su vida personal y familiar.

Durante un acto en la sede de Cs que ha sido seguido por unas mil personas por internet, Arrimadas ha indicado que el protagonismo en un día como hoy no debe ser para consignas y declaraciones políticas, sino que toca escuchar las experiencias de mujeres concretas.

Por eso, en el acto han participado por videoconferencia varias mujeres que han ofrecido testimonios de superación y han contado cómo han roto las barreras que se han encontrado a lo largo de sus vidas.

Mujeres que han destacado en ámbitos tradicionalmente masculinos, como Ana Pérez, ingeniera aeronáutica y emprendedora, y Esther Fraile, que fue militar y navegó en buques de la Marina mientras su marido era quien pasaba más tiempo con sus hijos, o Miryam Salviche, que tras sufrir violencia machista y perder su casa, se sobrepuso y creó una asociación para ayudar a otras víctimas.

También han intervenido Berta Isabel Cuadrado, profesora universitaria de 66 años que, pese a una infancia y una juventud difíciles por problemas familiares, cree que la educación le ha "salvado la vida", y Macarena Domínguez, concejal de Igualdad en Almendralejo (Badajoz) que compagina su labor en el Ayuntamiento con un trabajo por cuenta ajena, una empresa propia y el cuidado de sus hijos.

PSOE Y PODEMOS SE "PELEAN" POR EL 8-M

Para Arrimadas, estas mujeres que "han tenido que luchar y renunciar a muchos sueños" son "un ejemplo" y hay que escucharlas, porque en el Día de la Mujer lo importante es esto y no las "pancartas hechas por miembros del Gobierno" de Pedro Sánchez.

Tampoco se trata, a su juicio, de "dar lecciones a ninguna mujer", como cree que pretenden hacer la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que el 8 de marzo del año pasado querían "excluir" de esta jornada a las mujeres que "no forman parte de la ideología del Gobierno" y que ahora tienen una "pelea" entre el PSOE y Unidas Podemos "por ver quién tiene la pancarta feminista más grande".

"Nosotros queremos un feminismo más abierto, inclusivo y moderno", "no queremos que sea un club cerrado y excluyente, queremos abrirlo a toda la sociedad y no dejar a nadie atrás por su ideología ni por su sexo, porque no queremos que los hombres se desvinculen de esta lucha por la igualdad", ha subrayado.

NI "PATRIMONIALIZAR" EL FEMINISMO, NI NEGAR LA DESIGUALDAD

La líder de Cs ha criticado el "postureo" y la "patrimonialización" de este movimiento que, en su opinión, hacen los partidos de izquierdas, a los que también ha acusado de tener un discurso antiguo que obvia los avances hacia la igualdad conseguidos por las generaciones anteriores.

Pero también ha lamentado que otros, como Vox, "nieguen" la desigualdad entre hombres y mujeres y la violencia machista, pretendiendo "diluirla y confundirla con otro tipo de violencias". "Tenemos que luchar contra ese negacionismo" que "da pena", ha manifestado.

Arrimadas ha afirmado sentirse representada por las mujeres que "hacen malabarismos para compatibilizar su vida profesional y personal", haciendo "renuncias" y enfrentándose a "sentimientos de culpabilidad por no llegar a todo". "Eso es una muestra clarísima de desigualdad", ha añadido.

En este contexto, ha defendido que "no hay libertad para elegir tu vida como mujer si no hay igualdad de oportunidades". Así, ha señalado que la inmensa mayoría de las personas que renuncian a su trabajo, cogen una excedencia o reducen su jornada laboral para cuidar de sus hijos u otros familiares son mujeres, y que la mayoría no toman esa decisión con libertad, sino bajo unos "condicionantes sociales" y al ver que es imposible conciliar ambas cosas.

Por último, ha destacado la importancia de que las niñas tengan referentes femeninos de liderazgo y ha dicho que en el mundo de la política cada vez hay más mujeres pero no son tantas las que, como ella, ocupan cargos de responsabilidad. "Yo no quiero que estemos, quiero que lideremos, que decidamos, que mandemos", ha recalcado.

En el acto también han participado la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, y la secretaria general, Marina Bravo, que ha apuntado que tienen a muchas mujeres al frente de comités autonómicos del partido y en cargos destacados en las instituciones, pero "no ocupan esos puestos por ser mujeres".