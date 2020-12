Arrimadas reprocha al PSOE que califique de "valientes y patriotas" a Otegi y Junqueras por apoyar los Presupuestos

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reprochado este jueves al PSOE que, desde su punto de vista, ahora los líderes de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, sean "valientes y patriotas" por haber apoyado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

"Otegi y Junqueras son 'valientes y patriotas' para el PSOE de Sánchez", ha señalado Arrimadas en un mensaje en Twitter después de que el partido de Pedro Sánchez celebrara en esta red social la aprobación de las cuentas públicas en el Congreso gracias a "188 votos valientes y patriotas".

El PSOE ha elogiado el "patriotismo" de los partidos que han respaldado el proyecto de Presupuestos impulsado por el Gobierno y ha lamentado que "las derechas y la ultraderecha" se hayan quedado "en la esquina".

Aparte de los socialistas y Unidas Podemos, han votado a favor ERC, el Partido Nacionalista Vasco, Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Copromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria. En contra se han posicionado el PP, Vox, Cs, Junts per Catalunya, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Coalición Canaria y el Bloque Nacionalista Galego.

¿AHORA LLAMARÁN "FACHAS" A PARTE DE SUS VOTANTES?

Arrimadas se ha preguntado en su tuit si ahora el PSOE "llamará fachas" a "todos los españoles moderados que un día le dieron su confianza" a Sánchez y que "ahora se avergüenzan de ver a su partido pactando con Bildu y ERC".

Ciudadanos ha indicado que el PSOE está definiendo como "patriotas" a "miembros de un partido político heredero del terror" --en alusión a Bildu y a la banda terrorista ETA-- y como "valientes" a "los que en 2017 dieron un golpe a la democracia", por el proceso independentista en Cataluña.

"Tenían una alternativa para pactar con patriotas y valientes y la rechazaron. ¿A quién pretenden engañar? Toda España ha sido testigo", ha destacado la formación naranja, recordando su ofrecimiento al Gobierno para acordar los Presupuestos y no depender de las fuerzas independentistas.

UNOS PRESUPUESTOS "MALOS PARA ESPAÑA"

En su intervención durante el debate de los PGE este jueves, Arrimadas ha destacado que Bildu y Esquerra han manifestado que su objetivo "es romper España y salir corriendo de este país". "¿Alguien piensa que Otegi va a votar que sí a unos Presupuestos buenos para España y que Ciudadanos va a votar que no? No se lo cree nadie", ha dicho a continuación.

Además, ha asegurado que estos PGE "no son moderados ni progresistas porque no hay nada de progresista en el nacionalismo". "Estos Presupuestos son malos para España", ha concluido.

Según ha explicado, Cs vota que no a las cuentas del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos porque "no son realistas", generarán una deuda pública que será "una losa" para la siguiente generación, "no se ayuda" a pymes y autónomos a afrontar la crisis del coronavirus, "no se apoya al sector turístico", "no se contemplan medidas de conciliación para las familias" y "no se apuesta por la innovación".

Aun así, se ha mostrado satisfecha del papel que ha desempeñado la formación naranja al "tender la mano al Gobierno" para negociar los Presupuestos, consiguiendo "frenar locuras" que habrían supuesto una mayor presión fiscal, y también al apoyar las prórrogas del estado de alarma decretado ante la crisis sanitaria.