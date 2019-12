Artadi afirma que JxCat no favorecerá un gobierno del PSOE por verlo "igual que uno de Rajoy"

Publicado 18/12/2019 9:13:17 CET

Afea a ERC que vote a favor de aumentar la tasa de las terrazas de Barcelona

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha asegurado este miércoles que JxCat no favorecerá un gobierno del PSOE por verlo "igual que uno de (Mariano) Rajoy".

Así se ha expresado la concejal en una entrevista en Ràdio Betevé recogida por Europa Press, en la que ha dicho que en este momento existe "un 0% de posibilidades" de que hagan una abstención para facilitar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, porque a su juicio antes tendría que haber un cambio sustancial en su actitud.

"El PSOE no tiene proyecto para Cataluña, no tiene solución ni propuesta para el conflicto político. No quiere reconocer derechos fundamentales y no para la represión", ha lamentado Artadi.

En cambio, ha destacado cambios positivos en el Ayuntamiento de Barcelona en lo que incumbe a la relación de la oposición con el Gobierno municipal (BComú y PSC), que ha destacado que ha ido mejorando, motivo por el que este martes JxCat anunció que se abstendría en la votación de las ordenanzas fiscales para facilitar su aprobación.

"No votamos a favor porque hay cosas que son muy opuestas a lo que pensamos, pero otras están bien", ha aseverado la edil, y ha recordado que al principio querían votar en contra pero que han cambiado de opinión porque se ha empezado una etapa de diálogo con el Ejecutivo municipal, cuando antes la comunicación era muy escasa, ha explicado.

Artadi ha dicho que su grupo quiere ser útil, pero que no vota a favor especialmente por discrepancias con elementos como el incremento de la tasa de las terrazas, y les ha afeado a ERC que la apruebe: "ERC votará a favor del incremento de la tasa de terrazas, que sube hasta un 800%".