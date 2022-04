Asens critica el "error" de ERC en el decreto anticrisis y ve difícil contar con sus votos sin aclarar Pegasus

No ve en riesgo la legislatura pero sí reconoce que las confianzas están "dañadas"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha criticado que ERC se ha equivocado al oponerse al decreto anticrisis y, aunque no ve en riesgo la legislatura, sí augura que mientras no se esclarezca el caso 'Pegasus' va a ser difícil contar con los votos de los republicanos.

En declaraciones a 'Cuatro', recogidas por Europa Press, ha admitido que las confianzas con formaciones como ERC están "dañadas" e incluso "rotas", si bien ha comparado la mayoría de investidura como un "jarrón chino", cuyas piezas se pueden "romper" pero también "recomponer" aunque "no queda igual".

"La legislatura en riesgo no me atrevería a decir que está", ha apuntado el dirigente de En Comú Podem para indicar que una vía para retomar relaciones es dar explicaciones claras sobre el presunto espionaje a dirigentes políticos y responder a las cuestiones que están sin resolver. Hasta que eso no ocurra, ha reconocido que "va a ser difícil operar con los votos de partidos como ERC".

Respecto a la posición de los republicanos ante el plan de medidas ante la crisis, Asens ha señalado que desde un "ejercicio de empatía" puede entender el voto en contra, pero desde luego no lo comparte y cree que el portavoz de ERC, Gabriel Rufían, ha cometido un "error".

Es más, ha apuntado que es una "trampa" hacer la dicotomía entre "derechos fundamentales o decretos leyes" planteada por ERC durante la sesión plenaria, a los que reprocha una actitud de perjudicar a la ciudadanía "queriendo castigar al Gobierno". En contraposición, ha loado el ejercicio de "responsabilidad" de Bildu, que sí ha votado a favor de la iniciativa.

MÁS VOCES EN CONTRA DE ERC

El presidente del grupo parlamentario no ha sido el único que ha reprochado la postura de los republicanos, dado que su compañero de bancada en el espacio confederal Roberto Uriarte ha lamentado la postura de los nacionalistas catalanes.

"Si todos los grupos usaran cualquier discrepancia legítima para tumbar medidas imprescindibles para proteger a la gente, el daño sería terrible. La democracia no va sólo de mayorías; también de responsabilidad y juego limpio", ha aseverado en Twitter.

En una línea similar se ha expresado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al recalcar que el caso 'Pegasus', que es un asunto grave, no podía condicionar la aprobación de este decreto y no entiende que formaciones políticas progresistas rechacen medidas que ayudan a la ciudadanía.

De hecho, ha replicado que los que voten en contra "tendrán que explicarse" porque la política está para "servir a la gente" y que posiciones como estas explican, "en parte", la distancia entre la ciudadanía y los representantes políticos que muestran los sondeos.

Dentro del espacio confederal hay voces que confrontan el sentido de estado de Bildu con la postura de ERC, que compromete la mayoría de legislatura. Incluso hay sectores que expresan su preocupación por la actitud de los republicanos, pues ahora es una incógnita su posición de apoyo a la coalición progresista.