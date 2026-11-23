Archivo - El expresidente del Gobierno, Felipe González, participa en el 'Encuentro de Líderes: Liderazgo y visión global'. A 22 de octubre de 2026 en Málaga (Andalucía, España).- Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) premiará este año al expresidente del Gobierno Felipe González y, de manera póstuma, al periodista Alfonso Ussía, en una gala en la que también serán reconocidas personalidades como el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro y la ex fiscal superior de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra.

La entidad entregará la medalla de oro, su máximo distintivo, a Felipe González y la medalla de oro a título póstumo recaerá en Alfonso Ussía, fallecido en el año 2025 a los 77 años de edad, según ha informado Dignidad y Justicia en un comunicado.

Por su parte, Castro, Lastra, el periodista Carlos Cuesta y los agentes de la Policía Nacional Luis Mario Gutiérrez y Rubén Martín, así como el miembro del Centro Nacional de Inteligencia Carlos Oyaga, recibirán la medalla de plata.

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 9 de diciembre en la Escuela de Guerra del Ejército, que se encuentra en Madrid.

Dignidad y Justicia está presidida por Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero, que fue asesinado por la banda terrorista ETA en el año 2000.

La entidad se dedica a defender "la memoria y los intereses de las víctimas del terrorismo, así como velar por su dignidad y justicia, promover el respeto a los derechos civiles y libertades fundamentales de las personas", especialmente de aquellas que sufren el terrorismo.