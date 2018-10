La Audiencia confirma la prisión preventiva para el farmacéutico acusado de corrupción de menores en Sevilla

Actualizado 04/06/2007 19:26:20 CET

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso contra el auto de prisión, dictado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, para el farmacéutico de 65 años al que se le imputan trece delitos de prostitución y corrupción de menores por obtener supuestos favores sexuales de niñas a cambio de regalos, por lo que se mantendrá en la cárcel.

Fuentes del caso indicaron a Europa Press que la Sección Séptima desestima en un auto el levantamiento de la prisión preventiva al entender que presuntamente puede ser autor de los hechos que se le imputan, si bien matiza algunos de los delitos, confirmado así la decisión del Juzgado de Instrucción, que ya también denegó el recurso presentado por la defensa.

Por su parte, la Fiscalía de Sevilla ya mostró su oposición a que se dejara en libertad al detenido, Juan Manuel C.D., según confirmaron a Europa Press fuentes del ministerio público.

Por otro lado, la juez titular del Juzgado, Carolina Herencia, ha representado su inhibición del caso a favor del Juzgado de Instrucción número 11, dado que éste último ya llevó una causa contra el farmacéutico por supuestos abusos a dos chicas, que fue archivada al no existir indicios de delito. No obstante, será Juzgado de Instrucción número 11 el que tendrá que decidir si se hace cargo o no de las diligencias.

El farmacéutico reconoce que ofreció regalos a los menores, si bien niega que mantuviera relaciones sexuales con las niñas, según explicaron a Europa Press fuentes de la defensa. En este sentido indicó que en su declaración ante la Policía Nacional "ninguna de las niñas ha dicho que tuvieran relaciones".

Asimismo, la defensa considera que la tipología del delito que le imputan, prostitución y corrupción de menores, "no es correcta", ya que "en ningún momento obligó a las menores a prostituirse con o sin beneficio económico". Por último, recordó que las menores superan todos los 13 años y que "las supuestas relaciones que le imputan son consentidas por las menores".

La Policía Nacional inició la investigación por estos hechos en el año 2000 al recibir un escrito anónimo alertando del comportamiento extraño del detenido, llamando la atención el que siempre fuera acompañado de menores, si bien no pudieron actuar contra él al no tener constancia de ningún hecho delictivo. No obstante, a lo largo de estos años los agentes fueron recibiendo informaciones de testigos que habían visto a Juan Manuel C.D. por distintos lugares de la ciudad acompañado de niñas menores, hasta que procedieron a su detención en su domicilio, cuando iba acompañado de dos menores.