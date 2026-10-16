La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa contra Vito Quiles por presuntas coacciones a Begoña Gómez en un bar

Vito Quiles durante el encuentro ‘Mafia o Patria’, en el Parque Yamaguchi, a 15 de octubre de 2026, en Pamplona, Navarra (España).- Eduardo Sanz - Europa Press

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado revocar el archivo de la denuncia que Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentó contra el comunicador Vito Quiles y ha ordenado reabrir la causa para investigar un presunto delito de coacciones tras un incidente en un restaurante de Las Rozas (Madrid) el pasado mes de abril.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el tribunal ha anulado la decisión del juzgado de instrucción de Majadahonda, que inicialmente no apreció delito en la actuación de Vito Quiles.

Los magistrados ven prematuro el cierre del procedimiento sin examinar la posible afectación a la libertad de Begoña Gómez que habría tenido el comportamiento de Quiles, según el TSJM.

Aunque las grabaciones aportadas a las actuaciones no acreditarían, según el análisis recogido en el auto, que se produjera un zarandeo o que Quiles rodeara con el brazo a Gómez para impedirle salir del establecimiento, el tribunal entiende que estos extremos no agotan la valoración jurídica de lo sucedido.

El pasado 12 de mayo, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones al considerar que las imágenes no acreditaban determinados episodios de contacto físico denunciados y que no existían indicios suficientes de una infracción penal.

Frente a esta decisión, la defensa de Gómez interpuso un recurso de apelación por considerar que era necesario iniciar la instrucción y practicar nuevas diligencias de investigación, al que se adhirió la Fiscalía.

NO FUE UN ENCUENTRO CASUAL, SEGÚN LOS MAGISTRADOS

Según el tribunal madrileño, las imágenes aportadas muestran que Vito Quiles accedió al restaurante y se dirigió directamente a Gómez, que se encontraba sentada a una mesa con otras personas. Después, la esposa del jefe del Ejecutivo abandonó el local.

En opinión de los magistrados, los hechos podrían no responder a un encuentro casual, sino a una actuación buscada deliberadamente por parte de Quiles mientras Begoña Gómez desarrollaba una actividad privada en un espacio público. Además, según el TSJM, los escoltas de Gómez reaccionaron ante la llegada del comunicador y organizaron su protección y evacuación.

En este contexto, los magistrados entienden que el juzgado tiene que analizar si la conducta de Vito Quiles pudo limitar la libertad de Begoña Gómez, obligándola a realizar algo que no deseaba hacer o impidiéndole continuar con la actividad que venía desarrollando.

ACTUAR EN CONTRA DE SU VOLUNTAD

Para apoyar esta valoración, la resolución cita jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de coacciones, que contempla las conductas dirigidas a compeler, imponer o presionar a otra persona para que actúe contra su voluntad.

Los magistrados advierten de que, en esta fase preliminar, no procede excluir la relevancia penal de los hechos ni realizar de forma anticipada una ponderación definitiva entre los derechos y bienes jurídicos que pudieran estar en juego.

La decisión no supone, por tanto, una declaración de culpabilidad ni determina que el delito de coacciones se haya cometido, sino que establece la necesidad de investigar esa posibilidad, según el criterio de los magistrados.

Con esta decisión, la Audiencia Provincial devuelve las actuaciones al juzgado de Majadahonda para que prosiga el procedimiento y determine, a partir de la investigación que corresponda, si los hechos denunciados pueden tener consecuencias penales.