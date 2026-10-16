La Audiencia Nacional archiva la denuncia contra Netanyahu y otros mandos israelíes por retener a un sargento español

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado el sobreseimiento provisional de la denuncia contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, y otros mandos militares por retener a un sargento español en Líbano.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que indica que consta "la existencia de investigaciones actualmente en curso, tanto en el ámbito institucional de Naciones Unidas como ante las autoridades del Estado de Israel".

Por ello, argumenta, concurren, "al menos provisionalmente", los supuestos recogidos por la ley que señala que la jurisdicción española no será competente si se ha iniciado un procedimiento para su enjuiciamiento en un tribunal internacional ni tampoco si el delito se ha iniciado en un Estado de comisión o de nacionalidad del victimario, salvo que dicho país no esté dispuesto o no sea capaz de llevar a cabo la eventual investigación y posterior enjuiciamiento.

Y es que el Ministerio Fiscal, en un escrito al que también ha accedido esta agencia de noticias, recuerda que la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas confirmó en una resolución que los hechos fueron "puestos formalmente en conocimiento de Naciones Unidas" y que la propia organización "inició una investigación interna conforme a sus procedimientos".

La fiscal Raquel de Miguel manifiesta que también se ha puesto en marcha una serie de "actuaciones desarrolladas por las autoridades israelíes" en relación a los hechos, "sin que conste comunicación alguna que permita concluir, en este momento, la inexistencia de una investigación efectiva" por parte de Israel.

"No consta en las actuaciones que los hechos denunciados hayan motivado la promoción de actuaciones jurisdiccionales específicas ante los tribunales españoles por parte de las autoridades nacionales concernidas, ni que se haya puesto de manifiesto, por los cauces institucionales ordinarios, la necesidad de una intervención complementaria de la jurisdicción española", aduce.

De Miguel, en consecuencia, considera probado que hay investigaciones en curso tanto en el ámbito de la ONU como de Israel. "No consta, por el contrario, dato alguno que permita afirmar la inactividad de dichas autoridades o la necesidad actual de una intervención subsidiaria de la jurisdicción española", afirma.

RETENIDO DURANTE "MENOS DE UNA HORA"

En consecuencia, "procede interesar el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones, al no apreciarse en este momento fundamento suficiente para el ejercicio de la jurisdicción penal española respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio de que una eventual modificación sustancial del estado de las investigaciones actualmente en curso o la aparición de nuevos elementos relevantes pueda justificar una nueva valoración de la cuestión", zanja.

Los hechos se remontan al pasado 7 de abril cuando Israel detuvo un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano que llevaba alimentos y otros recursos al contingente indonesio y retuvo a un militar español durante "menos de una hora", según la denuncia interpuesta por Iustitia Europa que desencadenó la investigación.

"Las fuerzas israelíes asaltaron el vehículo de cabeza" y "el sargento del Ejército de Tierra español fue extraído por la fuerza y con extrema violencia de su vehículo", relató la querella.

El sargento fue liberado después de que España trasladase "su protesta más enérgica" tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Tel Aviv, según reveló la ministra de Defensa, Margarita Robles.