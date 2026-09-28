La Audiencia Nacional consulta este lunes al filántropo propalestino encarcelado si consiente ser extraditado a EEUU

Archivo - Imagen de James 'Fergie' Cox Chambers - IU - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fergie Chambers, el activista multimillonario propalestino encarcelado desde su detención el pasado julio en Ibiza, comparecerá este lunes en una vista en la Audiencia Nacional para preguntarle si consiente ser extraditado a Estados Unidos, que emitió una solicitud de extradición sobre él.

Fuentes de la defensa de Chambers han confirmado a Europa Press que la vista se celebrará a las 12.00 horas y el juez le informará oficialmente sobre los motivos de su reclamación y los derechos que le asisten.

La vista tiene lugar pocos días después de que la ministra portavoz, Elma Saiz, pidiera este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros esperar a la decisión que adopte la Audiencia Nacional, "con todas las garantías", sobre la petición de extradición de Chambers.

Según explicó, el Ejecutivo lo que hizo este martes es formalizar una "primera fase" que permite continuar con el examen de dicha petición por parte del órgano judicial. "Hay que dejar trabajar ahora a la Audiencia Nacional y también a la defensa de Chambers", remachó.

Se trata de un trámite en el que el magistrado preguntará a Chambers si consiente o no ser entregado en una vista breve, según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias. De no aceptar, será el propio juez quien decida si extiende su encarcelamiento actual o, por el contrario, decreta su libertad.

Su abogado, el exmagistrado Baltasar Garzón, estará presente en la vista, han indicado las fuentes. En un comunicado remitido al poco de conocerse la decisión del Gobierno, Garzón insistió en "la inocencia" de su representado.

"España no puede defender el derecho internacional y los derechos del pueblo palestino y la protección de quienes prestan ayuda humanitaria y, al mismo tiempo, permitir que prospere una solicitud que presenta claros indicios de persecución política por parte de la Administración norteamericana al estar dirigida contra una persona por su actividad política y por su solidaridad con Palestina", agregó.

Y señaló que tanto él como Chambers confían "en que las autoridades judiciales" se encarguen "de evitar un daño irreparable en la defensa de la causa palestina".

En ese mismo comunicado, la pareja de Chambers, la actriz Stella Schnabell, dijo estar "desconsolada" y lamentó que, "incluso en España, la solidaridad con el pueblo palestino podría tratarse como un delito".

Además, recordó que tienen un hijo juntos y está embarazada de tres meses: "Fergie podría pasar el primer año de vida de nuestro bebé sin poder sostenerlo en brazos, viéndolo solo a través de un cristal, a pesar de no haber sido condenado por ningún delito".