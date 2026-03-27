La Audiencia Nacional ordena detener a un hombre por el 'caso Plus Ultra' en la isla caribeña de Aruba

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MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha ordenado la detención de un hombre presuntamente relacionado con el 'caso Plus Ultra' en la isla caribeña de Aruba.

Según ha avanzado 'El Mundo' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, la detención del varón se ha efectuado en virtud de una orden internacional de arresto. Se trataría, según el mencionado periódico, del empresario Luis Felipe Baca.

Esta misma semana, el juez de la Audiencia Nacional a cargo de la investigación, José Luis Calama, amplió un mes el secreto de sumario de la causa, que indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.

El instructor también investiga, al mismo tiempo, el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, en la que aseguraba que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras" de una supuesta trama delictiva.

El pasado mes de diciembre, en el marco de esta investigación, fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez.