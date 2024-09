AUGC critica que la Guardia Civil destine 250.000 euros a su banda de música ante la falta de equipos de protección

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado a la Guardia Civil por destinar más de 250.000 euros en la compra de instrumentos para su unidad de música, mientras hay una carencia de equipos de protección y seguridad tales como chalecos antibalas y pistolas eléctricas.

En un comunicado, la organización se ha quejado de que la Guardia Civil sufre de ausencia de material, de que las instalaciones en las que trabajan "se caen a trozos", y que tienen que aguantar "unas temperaturas insoportables" por falta de dinero para comprar aire acondicionado. Todo ello mientras observan con "estupor" cómo se adquieren instrumentos profesionales "de alta gama" para la unidad de música.

"No tenemos chalecos antibalas para todos, las pistolas eléctricas (tan necesarias) se cuentan por cuentagotas y no están a disposición del personal que llega en primer lugar" ha lamentado la asociación, reclamando no poder "garantizar la seguridad" de la población "por falta de recursos económicos".

Al hilo, ha recriminado al Gobierno que, "a pesar de la situación actual" y el incremento de delitos y de agresiones "a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", haya decidido renovar los instrumentos de música en lugar de comprar 700 chalecos antibalas o 100 pistolas eléctricas para la Guardia Civil.

En concreto, según la AUGC, en el primer trimestre del pasado 2023 se formalizaron los contratos para la compra de diversos instrumentos, por un importe total de 256.556,3 euros. A lo que se suma, a principios de este mes, una licitación de un nuevo contrato para la compra de una flauta 'Muramatsu' y un fagot 'Moosmann', con un coste total de 50.030 euros.

"SE RÍEN DE LOS CIUDADANOS"

La AUGC ha asegurado que tanto el Gobierno como la Guardia Civil "se ríen de los ciudadanos" y de su seguridad y protección, para a continuación ironizar con que el coste del material musical se haya incluido en los presupuestos de 2024, a través del programa 132A 'Seguridad Ciudadana'.

"¿Qué tiene que ver una unidad de música destinada a desfiles y actos para regocijo de mandos y políticos con la seguridad ciudadana? ¿Acaso da seguridad y protección a los pueblos con cada vez menos población de Burgos, de Teruel, etcétera?".