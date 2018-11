La AVT cifra en 307 los asesinatos de ETA sin resolver, un tercio de todos sus crímenes

Actualizado 07/11/2018 14:39:15 CET



La Fiscalía incorpora unos 30 casos que se habían quedado en juzgados del País Vasco antes de la creación de la Audiencia Nacional

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) cifra en 307 el número de asesinatos de la banda terrorista ETA que todavía están sin resolver de un total de 853, lo que significa que, en palabras de la presidenta de la organización, Maite Araluce, al 36 por ciento de las víctimas "se les ha privado de su derecho a la justicia".

Así lo ha reflejado la AVT en un dossier en el que lleva meses trabajando y que va a entregar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al Defensor del Pueblo y a todas las instituciones que tengan interés en conocer estos datos. En el documento también incluyen los asesinatos sin resolver de otros terroristas como los GRAPO o grupos yihadistas.

Las conclusiones que saca la asociación de víctimas de este estudio pormernorizado es que el número de personas asesinadas en atentados terroristas ocurridos en España asciende a 1.175. De éstas, un total de 853 corresponden a ETA, 228 a grupos yihadistas y 94 a los GRAPO. En 378 casos, el autor material no habría sido condenado.

14 CASOS RESUELTOS EN SIETE AÑOS

Los 307 asesinatos de ETA que la asociación de víctimas contabiliza como sin resolver corresponden a 234 atentados, la inmensa mayoría cometidos en el País Vasco, y son aproximadamente una veintena menos que el primer balance que se hizo en diciembre de 2011.

En la rueda de prensa de presentación del dossier, la abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara ha explicado que tras la publicación de las primeras cifras tanto la Fiscalía como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se pusieron manos a la obra para tratar de resolver la mayor cantidad de crímenes posibles. En casi siete años, se han esclarecido 14.

Ahora, la Audiencia Nacional cuenta con un fiscal especializado en asesinatos terroristas sin resolver, Marcelo Azcárraga, que está analizando toda la documentación de que se dispone, entre la que están los conocidos como 'papeles de Francia' que fueron incautados a la banda terrorista tras su disolución.

No obstante, Ladrón de Guevara ha indicado que esta documentación no está llevando, de momento, a la apertura de ningún caso sin resolver nuevo, sino que lo que está logrando es apuntalar investigaciones que ya estaban abiertas previamente, ya que la Fiscalía ya disponía de copias de estos papeles por comisiones rogatorias. El análisis completo de estos documentos procedentes de Francia va a llevar años.

30 ASESINATOS EN JUZGADOS DEL PAÍS VASCO

La presencia de un fiscal dedicado a los crímenes terroristas sin resolver ha hecho que éste haya presentado 30 querellas de crímenes que no han sido nunca investigados en la Audiencia Nacional, sino que se trataba de sumarios que se habían quedado en juzgados de instrucción del País Vasco. De estas querellas, unas 20 corresponden a asesinatos de ETA y el resto de los GRAPO.

De todas formas, la abogada ha remarcado que se trata de casos muy antiguos, de antes de que existiese la Audiencia Nacional. La intención con la presentación de estas querellas ahora era que se les reconociese como víctimas del terrorismo, aunque la AVT ha hecho un repaso y todas ellas ya contaban con este estatus.

Ladrón de Guevara ha admitido que algunos de los 307 asesinatos sin resolver de ETA y de los 37 de los GRAPO podrían estar prescritos ya, debido a los muchos años que han pasado --hay algunos de los años setenta--, si bien la AVT también los incluye en su lista, ya que no quiere que "caigan en el olvido". "El hecho de que hayan prescrito no quiere decir que las víctimas no tengan derecho a saber", ha apuntado.

De los atentados que reconoció ETA en el 'zutabe' revelado este martes por el diario 'Gara' --el de Tolosa de 1981 que mató a tres personas y la explosión en una cafetería en la calle del Correo de Madrid en 1974, con 13 muertos--, la AVT ha asegurado que no les ha aportado "nada nuevo" porque siempre han dado por hecha la autoría de la banda.

Y en cuanto a otros ataques sobre los que ETA sigue insistiendo en que no tuvo nada que ver --el incendio del hotel Corona de Aragón y la muerte de la niña Begoña Urroz en 1961--, Ladrón de Guevara ha explicado que hace ya años que la asociación no contabiliza estos casos como atentados etarras.

En todo caso, para la AVT el 'zutabe' publicado por 'Gara' es "bastante humillante para las víctimas" porque supone un "intento de blanqueamiento" de la acción terrorista de ETA. La diferencia entre el número de víctimas que reivindica la banda y las contabilizadas por la asociación es de casi un centenar.

TERRORISMO YIHADISTA

En cuanto al terrorismo yihadista, la AVT cifra en 34 los crímenes sin resolver correspondientes a dos atentados, el ocurrido en 1985 en el restaurante El Descanso, en Madrid, y el de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, ya que aún no ha tenido lugar el juicio.

De todas formas, es probable que en éste último no se determinen los autores materiales del atentado, ya que los sospechosos que están en prisión preventiva no han sido acusados de asesinato, sino de integración en organización terrorista. Los considerados autores materiales murieron horas después del ataque en Cambrils y Subirats.

Con otros crímenes de ETA ocurre lo mismo y la AVT los ha incluido en la lista de 'sin resolver'. Sin embargo, Ladrón de Guevara ha reconocido que deberán hacer una tercera columna dedicada a los asesinatos cuyos autores materiales están identificados aunque no hayan cumplido sentencia debido a su fallecimiento.