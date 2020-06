La AVT no acudirá al homenaje a las víctimas del terrorismo del Congreso y acusa al Gobierno de traspasar "líneas rojas"

Celebrarán un homenaje alternativo frente a la Cámara Baja frente a un Ejecutivo que no "respeta la memoria y dignidad" de las víctimas

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha informado este lunes de que no acudirá al homenaje que el Congreso de los Diputados organiza anualmente en memoria de todas las víctimas del terrorismo por culpa del Gobierno, al que ha acusado de haber "traspasado una serie de líneas rojas".

A través de un comunicado, la AVT ha explicado que no ha faltado nunca a este acto porque "a la mayoría de las víctimas del terrorismo no se les rinde ningún tipo de homenaje ni reconocimiento a lo largo del año, y éste es el único en el que se las recuerda a todas".

No obstante, la asociación ha señalado "el protagonismo político y reconocimiento que por parte del Gobierno y de los partidos que forman parte de él, se ha dado a los herederos del brazo político de ETA" como uno de los motivos por los que el próximo 27 de junio no acudirá a la Cámara Baja.

Con todo, sí homenajearán a las víctimas leyendo un manifiesto ese mismo día a las 12 de la mañana frente a la sede de la soberanía. "Porque consideramos que para poder rendirles homenaje, hay que respetar su verdad, su memoria, su dignidad y la justicia a la que tienen derecho, y dentro del Congreso, hay un Gobierno que no lo está haciendo", han aseverado.

En este sentido, la AVT ha explicado que han tenido "conocimiento de que otras asociaciones de víctimas del terrorismo, como la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), se suman al manifiesto" y les acompañarán ese mismo día.

HOMENAJE PARALELO FRENTE AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Otra de las diez razones a las que alude la AVT para no acudir al homenaje es que desde "Batasuna no sólo se jactan de quitar y poner gobiernos sino que se pactan con ellos reformas legislativas relevantes para el futuro" de España "y de todos los españoles".

En este sentido, desde la organización que preside Maite Araluce han sostenido que "EH Bildu no puede ser tratado como un interlocutor político más hasta que no condenen la violencia de ETA y admitan que no tuvo ninguna justificación".

"No se puede permitir que en ese mismo Congreso en el que se organiza el homenaje a las víctimas y en el que ellos presumen de ser decisivos, expongan día sí y día también un relato falso de lo ha sucedido en este país", han asegurado.

Así, la AVT también ha criticado que el Gobierno de coalición esté "sustentado por un partido que está más preocupado por los presos por delitos de terrorismo que de las víctimas", y ha recordado el "manifiesto que Unidas Podemos rubricó en el mes de mayo para pedir la liberación de los presos con la excusa de la pandemia".

UN GOBIERNO QUE APUESTA POR ACERCAR A PRESOS DE ETA

En este contexto, ha cargado contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por haber "manifestado públicamente que la libertad de la que" gozan los españoles se debe "a militantes de una organización terrorista como es el FRAP".

En concreto, se refieren a un tuit de Montero en el que defendía al padre del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. "La libertad de Cayetana (Álvarez de Toledo) para decir sus miserias existe gracias a los que como Javier Iglesias se jugaron el tipo por la democracia cuando hacerlo costaba torturas, cárcel o la vida", escribió la ministra en la red social.

Para la AVT, Unidas Podemos es un partido político "que blanquea, y quiere indemnizar, a terroristas bajo el pretexto de ser represaliados del franquismo". Además, la asociación ha afeado al Ejecutivo que haya "permitido que individuos condenados por terrorismo, como Arnaldo Otegi, sean entrevistados en la televisión pública" que pagan "todos los españoles".

Por otro lado, la asociación ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez "siempre ha apostado por el acercamiento de presos condenados por graves delitos, incluidos de sangre, a cárceles próximas al País Vasco".

ESTÁN "MÁS PREOCUPADOS DE LOS TERRORISTAS QUE DE SUS VÍCTIMAS"

"Incluso, recientemente ha cedido a una histórica reivindicación de ETA acercando a un preso terrorista a una prisión próxima su domicilio, sin exigirles ni la colaboración con la justicia ni la deslegitimación de la violencia terrorista", han aseverado, en alusión al preso Francisco José Ramada Estévez.

En esta línea, la AVT ha lamentado que el Ejecutivo haya "concedido terceros grados a presos por delitos de terrorismo sin exigirles el requisito de colaboración con la justicia tal y como exige el Código Penal".

"Este Gobierno parece mucho más preocupado por los derechos de los terroristas presos que de sus víctimas. Véase cómo el pasado mes de mayo dos familiares de un condenado del Comando Vizcaya viajaron desde el País Vasco hasta Valencia para visitarlo a él y a su pareja, también condenada por terrorismo, tras el fallecimiento del padre de él gracias a un salvoconducto excepcional emitido por el Ministerio del Interior en pleno Estado de Alarma", han señalado.

Por último, la AVT ha criticado que el "Gobierno y sus correspondientes Delegaciones de Gobierno" asistan "con total pasividad a todos los homenajes que se siguen llevando a cabo a los terroristas en las calles del País Vasco y Navarra".