La AVT pide que se ilegalice a partidos que no condenan la violencia y que se recurra las leyes de abusos policiales

Publicado 08/04/2019 12:24:42 CET

Presentará a PP y Cs sus 25 medidas para "una política antiterrorista eficaz", que también quiere trasladar a PSOE, Podemos y Vox

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha elaborado un documento con la intención de trasladar a las cinco principales fuerzas políticas, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, sus 25 medidas para "una política antiterrorista eficaz", entre las que destacan ilegalizar a partidos que no condenen la violencia, reformas legales para prohibir el enaltecimiento, recurrir la leyes de abusos policiales o detener a los dirigentes de ETA que siguen prófugos de la Justicia.

La AVT pide que se promueva declaraciones institucionales en los parlamentos y ayuntamientos rechazando "cualquier negociación con terroristas o con quienes les representen en las instituciones". En este sentido, aboga por aplicar la Ley de Partidos para la ilegalización de aquellas formaciones que "no condenen de una manera expresa la utilización de la violencia con fines políticos, así como de aquellos que no condenen en concreto la violencia ejercida por ETA y reconozcan que no hay -ni ha habido- causa alguna que haya justificado su existencia".

El punto cuarto del documento apuesta por "promover el aislamiento político de aquellos que han sido admitidos en el juego democrático prematuramente sin exigirles una condena clara y explícita de la violencia terrorista tanto futura como pasada".

La AVT aboga por "derrotar definitivamente a ETA y detener a los terroristas fugados". En materia de terrorismo yihadista, reclama que se revisen los planes para la desradicalización de los presos yihadistas en las cárceles, así como la revisión de los tipos penales relacionados con el terrorismo yihadista.

ENDURECER REQUISITOS PARA ACERCAMIENTOS

También en clave de política penitenciaria, pide "endurecer los criterios para la concesión de beneficios penitenciarios y en todo caso supeditarlos a la colaboración efectiva de los terroristas con la justicia para el esclarecimiento de atentados pendientes de resolver". Y añade que se debe "exigir el requisito de la colaboración con la Justicia como criterio para valorar el pronóstico favorable de reinserción antes de adoptar una decisión que mejore su situación penitenciaria, incluido su acercamiento a cárceles próximas a sus domicilios".

En un comunicado, la AVT explica que por ahora han cerrado reuniones para esta semana con PP y Ciudadanos, aunque su intención es hacer lo mismo con PSOE, Unidas Podemos y Vox. A todos estos partidos que concurren a las elecciones generales del 28 de abril les quiere trasladar el documento de ocho páginas, inspirado en el lema de la asociación "Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia" y que reclama un gran pacto de Estado en esta materia.

Como ya adelantara la semana pasada, la AVT respalda que se interpongan recursos de inconstitucionalidad "contra las leyes que pretendan imponer la justificación de la violencia y la imposición de la falsa teoría del conflicto", citando las leyes de abusos policiales vasca y navarra recientemente aprobadas.

ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO

La AVT reclama reformas legales para evitar los actos de enaltecimiento del terrorismo, así como exigir a los delegados de Gobierno de las comunidades autónomas "la responsabilidad de no permitir estos actos". En este sentido, exige el requisito de colaboración con la Justicia creando un organismo de coordinación para que se exija eficazmente y la prohibición de participación en homenajes a los presos para la consecución de mejoras penitenciarias.

"Trabajar en ofrecer a las víctimas del terrorismo el derecho a la información y la verdad que les corresponde" es otra de las 25 medidas. Para ello reclama dotar de más recursos a la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional, así como más recursos y medios a las unidades policiales para la revisión de atentados sin resolver.