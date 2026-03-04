La AVT se queja al Congreso por el "desprecio" a víctimas de ETA en una exposición sobre la Constitución

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, interviene durante un acto institucional - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha remitido una carta a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, para mostrar su "profundo pesar" por el tratamiento dado a las víctimas de ETA en una exposición sobre la Constitución de 1978 en la Cámara Baja.

"Que la mención a las víctimas del terrorismo aparezca en una esquina, además junto a la portada del ya extinto diario 'Gara', altavoz de los terroristas, constituye a nuestro juicio un desprecio hacia las víctimas del terrorismo y sus familias", ha señalado la AVT en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press.

La AVT dice hablar en nombre de sus 4.900 asociados para presentar esta queja por la exposición 'La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva', ya que considera que transmite una "visión sesgada de la historia".

"La principal amenaza para la Transición democrática, cuyo momento clave fue la aprobación de la Constitución, fue el terrorismo de extrema izquierda, el de ETA y el de otros grupos terroristas", continúa la asociación.

Por este motivo, la AVT ha abogado por "reformular" la exposición y se ha ofrecido a colaborar. "Esta historia tenemos que contarla las víctimas y no nuestros verdugos", ha finalizado.