Ayuso afirma que Sánchez con su estrategia de "gran escapista" y Putin han hecho a los españoles "un 10% más pobres"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este jueves que entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su estrategia de "gran escapista", y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han hecho a los españoles "un 10% más pobres".

Así lo ha trasladado durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid para informar de la última Conferencia de Presidentes, que se celebró en la isla de La Palma el 13 de marzo. Para la dirigente madrileña, tanto esta cita como los acontecimientos posteriores han servido para "comprobar la incapacidad del Gobierno" para afrontar" una hora tan crítica como la presente".

"Así se intuía ya el día 13, y ese temor se vio pronto confirmado por la dramática evolución de los acontecimientos, que han llevado a España a una situación próxima al colapso", ha subrayado.

En este punto, ha desgranado que es la isla del archipiélago canario se abordaron temas diversos como el estado de la pandemia, los fondos del Plan de Recuperación o la cooperación en materia de protección civil pero considera que el asunto más relevante "fue el impacto de la guerra en Ucrania y las políticas que se precisan para afrontarlo".

"El problema es que el presidente Sánchez partía de una actitud interesada y un análisis equivocado. La estrategia del gran escapista, que cuando no se adueña de las ideas de los demás busca siempre atribuirles la responsabilidad que le es propia, tiene sus límites", ha lanzado. Para Ayuso, consiste en "achacar a la invasión de Ucrania las causas de una crisis económica anterior, que él ha agravado, callando que la inflación superaba el 7% antes de la guerra".

Así ha sostenido que "con los tanques de Putin ya en marcha", la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, "todavía negaba que el conflicto pudiera tener incidencia sobre el sector energético español". Además, ha recordado que ahora "la inflación se ha elevado hasta rozar la barrera del 10%". "Entre Sánchez y Putin, nos han hecho un 10% más pobres a los españoles", ha lanzado.

En este punto, ha recordado que apenas una semana después del encuentro de dirigentes "el descontento social estalló en las calles de Madrid en forma de pacífica pero contundente marcha de agricultores y ganaderos" a la que le siguieron "los transportistas".

"Del malestar hemos pasado a la parálisis: la flota pesquera amarrada, empresas cerradas o trabajando a pérdidas, sectores económicos al ralentí, desabastecimiento y estantes vacíos en los supermercados, autorización para racionar ciertos productos", ha apostillado.

La presidenta regional ha considerado que se está ante "un escenario de auténtica emergencia nacional, que no ha sido suficiente para apartar a Sánchez y su Gobierno de radicales de sus políticas intervencionistas e ineficaces, cuando no de la pasividad". En este sentido, ha indicado que el resultado más visible de la Conferencia fue "que Sánchez aplazó cualquier decisión, en lugar de actuar".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha manifestado que Sánchez ha dejado "macerar los problemas, aguardando al día 29 para anunciar alguna medida, y cuando lo ha hecho no ha convencido a nadie". Ayuso ha afeado que "incluso con la guerra en marcha, ha preferido esperar y ver, aun cuando la situación era y sigue siendo insostenible para muchos españoles que no pueden afrontar el encarecimiento de la vida con su nómina, o levantar la persiana de su negocio por la mañana".

"Desde el Falcon los problemas de los españoles se ven muy pequeños. Por eso los tiempos de las poses del Gobierno no tienen nada que ver con las necesidades imperiosas de los ciudadanos y de nada ha valido que los presidentes autonómicos le urgiéramos actuar cuanto antes", ha lanzado.

"NO VALE CON CRITICAR A SÁNCHEZ, HAGAN ALGO", EXIGE VOX

En su turno de palabra, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha lamentado que la presidenta haya dejado "abandonados a su suerte" los derechos sociales y el fomento del estado de bienestar de la región, mientras hay un "panorama terrible en la región". Así le ha pedido un pacto madrileño de vivienda, verde, contra la desigualdad y de refuerzo de los servicios públicos.

Por eso, le ha insistido en que impulse la ejecución de los fondos europeos, coordine la acogida de refugiados y baje los precios de la energía para paliar las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. "¿Qué ha hecho para impulsar la ejecución de los fondos europeos? Más allá de entender esto como un buffet libre para su familia", le ha reprochado.

A continuación, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha acusado a la izquierda de "hacer perder el tiempo a la gente" trayendo esta comparecencia, con cuestiones que no son relevantes para los madrileños. No obstante, según la líder de Vox en Madrid, durante las últimas semanas han llegado muchos autobuses de niños huérfanos ucranianos a Madrid que se han tenido que enviar a otras comunidades porque "no se les ofrecía un techo".

Además, ha asegurado que ha estado yendo muchos días al centro de Pozuelo que está dando una buena respuesta de reseñas policiales de todos los refugiados y le ha pedido al Gobierno regional que no "presuma de algo que no ha hecho". "No vale solo con criticar a Sánchez, hay que dar ejemplo. Hagan algo", ha lanzado.

"LARGA VIDA A LOS IMPUESTOS", DICE MÁS MADRID

En este punto, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, le ha pedido que se dedique a gestionar porque "lo único que se ha conocido de esa conferencia es cómo volvía a estar centrada en la crítica" en medio de una crisis social y económica. Por eso, ha incidido en ponerse de acuerdo para llevar a cabo un Plan Sanidad para que los madrileños sean atendidos en un plazo máximo de 48 horas y tener un sistema "robusto".

"No hay modelo económico en la Comunidad de Madrid. Es el 'que pase lo que pueda'. Medidas energéticas, mejora de transporte público, medida de ahorro de la gasolina... Ahí tiene nuestras propuestas concretas, necesitamos ahora su compromiso y gestión", ha agregado.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha tachado de "recetas fracasadas" las propuestas de la presidenta y le ha avisado de que "por encima de su cadáver" la factura de esta crisis "la van a pagar de nuevo las familias madrileñas". Por eso, le ha pedido que garantice unas condiciones de vida mínimas.

También, le ha reprochado que sea "un disco rallado" con la bajada de impuestos que se encarga "de educar, mantener el dinero del bolsillo a quienes menos tienen, a los sanitarios". "Larga vida a los impuestos. Para usted todo es bajar impuestos. ¿Hay pandemia? Bajar impuestos. ¿Hay guerra? Bajar impuestos. Es un verdadero peligro", ha criticado.

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha cuestionado que Sánchez se comprometiera a bajar impuestos en la conferencia de presidentes y luego "si te he visto no me acuerdo". "El Gobierno recauda más y encima tenemos que darle las gracias", ha criticado.