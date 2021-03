Ayuso se anticipa a una moción: "Madrid necesita un gobierno estable. En estas circunstancias no se puede asegurar"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que ha convocado elecciones anticipadas en la región el 4 de mayo para adelantarse a una moción de censura de PSOE y Ciudadanos.

"Madrid necesita un gobierno estable, ideas claras, soluciones ambiciosas, estabilidad y sentido de estado. En las actuales circunstancias no se puede asegurar", ha declarado desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en una comparecencia ante los medios.

Según Ayuso, "la inestabilidad institucional provocada esta misma mañana por Ciudadanos y el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia, y ya durante largo tiempo en otras autonomías e incluso en ayuntamientos de la propia Comunidad", la ha llevado a esta situación.

Así, ha defendido que es "el momento de pensar en grande", de olvidarse de sí mismos y de decidir que es mejor para los ciudadanos". Tras disculparse ante los madrileños por la situación, Ayuso ha insistido en que después "de lo visto y leído", si no tomaba esa decisión Ciudadanos y el PSOE "hubieran presentado una moción de censura, algo que ya han hablado en reiteradas ocasiones, y causar el desastre de la Comunidad de Madrid".

"Quiero que sepan que, si no llego a disolver la cámara, las mociones de censura que han presentado los partidos de la izquierda esta mañana me hubieran impedido convocar, y como ha ocurrido en el Gobierno de la Nación, podrían haber derrocado nuestro Gobierno. No me puedo permitir que Madrid se pare ahora", ha manifestado.