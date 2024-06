Ayuso critica que el presunto fraude fiscal de su pareja sea "el asunto del siglo para el Gobierno"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este miércoles que el presunto fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador, sea "el asunto del siglo para el Gobierno".

"Él se está defendiendo sólo en los juzgados, pagando eso de su bolsillo, él sí. No está utilizando las instituciones del Estado, ningún poder", ha señalado la dirigente regional, preguntada por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ayuso ha sostenido que tiene a la Fiscalía "en su contra" y "todo a la contra" y ha censurado que se esté señalando "a este ciudadano que se está protegiendo y se está defendiendo como tiene que hacerlo, por su cuenta".

"Yo creo que poco más puede decir de una situación que se encuentra bajo investigación judicial. Yo todo lo he dicho ya hasta el momento, lo que sí que tengo claro es que si no fuera mi pareja no hubiera llegado hasta aquí. Se hubiera quedado en Hacienda, en una cuestión de Hacienda, como la inmensa mayoría de las inspecciones como la suya", ha concluido.