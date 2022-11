Ayuso defiende que el PP no anda "mirando hacia los lados" sino que están centrados en su "proyecto político"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes que el PP no anda "mirando hacia los lados" y no piensan más que en su "proyecto político" ante la situación "muy difícil" que vive España.

Así ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre si el PP quiere recuperar el voto de Vox y sobre las declaraciones del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en las que señaló que ellos querían llenar las urnas y no las calles (en referencia a la manifestación convocada por Vox en las calles de Madrid).

"No estamos pensando más que en nuestro proyecto político. Tenemos ahora mismo una situación muy difícil en España. Se están negociando unos Presupuestos que se están traduciendo en políticas muy perjudiciales para nuestro país", ha señalado la presidenta regional, tras un acto en el en el Hotel Wellington.

En este sentido, ha apuntado a "la ruptura" del País Vasco y Navarra con el resto de España y la de "Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares por otro" así como a los graves problemas de falta de niños, incendios forestales, despoblación y okupación.

Para Ayuso, los problemas que tiene España "son tan graves" y son tan necesarios "los cambios de políticas" que el PP no tiene "más que pensar" que en cómo unir a los ciudadanos de todas las condiciones. "No andamos mirando a los lados. No andamos preocupándonos de otras cuestiones sino de ser una alternativa sólida", ha zanjado.