Ayuso ve bien que la próxima reunión sea en Cataluña porque implica presencia del Estado en esa región

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes el formato de la Conferencia de Presidentes y ha instado al Gobierno a convocarla de forma periódica. Respecto a que la próxima Conferencia se celebre en Cataluña, ha celebrado la decisión y la ha considerado "una muy buena idea". "Me parece una buena propuesta que la presencia del Estado en Cataluña sea lo suyo y lo normal. Es algo que no ha ocurrido en los últimos años. Y esto, claro que me parece bien", ha trasladado.

En declaraciones a los periodistas, tras el encuentro que se celebrado en el Palacio de la Magdalena de Santander, ha puesto en valor la utilidad que la Conferencia de Presidentes tuvo "en los peores momentos de la pandemia" cuando estrecharon "una muy buena relación entre presidentes autonómicos de todo signo".

"Pero en el momento en el que no ha habido una Conferencia en todo este tiempo, y en el momento que se hace de esta manera: en el que uno hace por la mañana la rueda de prensa, da a todos los titulares, y por la tarde vamos todos en bloque, con el tiempo totalmente medido, sin tener ni siquiera un margen flexible para la propia Comunidad Valenciana, que tenía cosas extraordinarias que contar, pues te das cuenta de que no tiene una gran utilidad", ha trasladado la jefa del Ejecutivo regional.

Así, ha incidido en que "se han agolpado los temas, se tratan con prisas, luego no hay ningún tipo de diálogo" y parece que les escuchan porque están "obligados" y porque, además, "diez comunidades autónomas lo han llevado a los tribunales".

En todo caso, ha señalado que si se hiciera de forma periódica no sería así y ha remarcado que esta cita también es una forma de "ver que España está gobernada en un 70% por el Partido Popular", algo que a su parecer al Ejecutivo "a veces le cuesta reconocer y recordar".

"Doce comunidades autónomas son de otro signo político. Estamos aquí, estamos trabajando por la economía y por el empleo y trabajando por los ciudadanos. Somos los representantes ordinarios del Estado y existimos, aunque se nos quiera invisibilizar", ha manifestado.

Ayuso ha hecho hincapié en que España es "una nación de 17 regiones" y que que todas las instituciones se vean "de vez en cuando no está mal". Otra cosa es, a su juicio, que con información previa y sin que nadie hable de forma "bilateral" se le pueda sacar "más provecho".