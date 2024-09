Azcón apela a un frente común con los socialistas críticos en las CCAA para frenar el concierto catalán

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón, ha instado a las federaciones autonómicas del PSOE críticas con el cupo catalán a unirse con el PP en un frente común para intentar frenar la financiación singular para Cataluña que pactó el PSC con ERC, intentando extender a los 'barones' socialistas que firmarán todos los presidentes autonómicos del PP contra el trato bilateral.

Lo ha dicho durante un desayuno informativo de Europa Press, en el que ha apelado a conseguir en primer término un acuerdo "transversal" dentro de las Cortes de Aragón con los socialistas liderados por Javier Lambán para expresar un rechazo unánime a esta financiación singular para Cataluña.

Al ser preguntado por si ha habido conversaciones con Lambán, Azcón ha dicho que "estas cosas hay que hacerlas bien hechas": "Hay que llegar a un acuerdo, podemos dar ejemplo de esto, de altura de mira, de que este asunto lo vamos a tratar como lo que es, un asunto de Estado".

En cualquier caso, el presidente 'popular' de Aragón ha elogiado la labor de Javier Lambán en el anterior Ejecutivo respecto a su posición con la financiación autonómica, aunque ha reclamado "coherencia" entre las palabras y los hechos.

Y es que los socialistas aragoneses, encabezados por Lambán, aprobaron su rechazo explícito al acuerdo con ERC para una financiación singular en Cataluña, algo que desgrana Azcón para lograr finalmente un acuerdo en las Cortes de Aragón.

CONTAGIAR EL ACUERDO

"Si las palabras son coherentes con los hechos, en Aragón es posible que hagamos un acuerdo de transversalidad política que diga lo que pensamos la inmensa mayoría de los aragoneses, pero también la inmensa mayoría de los españoles", ha proclamado Azcón.

En este contexto, ha apostado por "contagiar" este posible acuerdo entre PP y PSOE en Aragón al resto de comunidades en el que hay federaciones autonómicas socialistas que se han mostrado críticas con el acuerdo fiscal para Cataluña.

Aquí, Azcón ha puesto el ejemplo de los presidentes de Castilla-La Mancha y Asturias, los socialistas Emiliano García-Page y Adrián Barbón, respectivamente, a los que ha apelado a convertir sus críticas a la financiación singular en un gran acuerdo con el PP para intentar frenarlo.

DEFENDER LOS PRINCIPIOS

Con todo, el presidente aragonés ha sostenido que en primer lugar se deben "defender los principios" de solidaridad y equidad en el modelo de financiación autonómica, que, bajo su punto de vista, están amenazados con el trato bilateral a Cataluña con el concierto económico.

Por ello, ha alertado de que no se puede "equivocar el debate": "Ahora lo importante es defender la solidaridad, no son los criterios, los criterios los tengo claros, pero los criterios no son los principios, que son los que ahora hay que defender".

Al ser preguntado por si acudirá a alguna reunión con el Gobierno si le llaman, Azcón ha defendido que las conversaciones bilaterales están dentro del Estatuto de Autonomía de Aragón, aunque ha insistido en la armonía dentro del PP sobre este asunto y cree que, tanto este tema como el de la condonación de deuda, se trata de un relato del Gobierno.