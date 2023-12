Azcón (PP) asegura que Page tiene una "careta" y le invita a romper su carné del PSOE si está en contra de la amnistía

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que su homólogo en Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, tiene una "careta" al criticar la amnistía y no tomar cartas en el asunto, por lo que le ha invitado a que rompa el carné del PSOE si de verdad está en contra de la medida de gracia.

Así lo ha asegurado el presidente de Aragón en declaraciones en un foro organizado por el diario 'ABC', recogidas por Europa Press, en la que ha asegurado que no ve "ninguna posibilidad" del que el presidente manchego protagonice una alternativa "dentro del socialismo constitucional" que rechace los acuerdos del PSOE con Junts y ERC.

"He leído declaraciones del señor Page en la que decía que si él fuera diputado, habría renunciado al escaño (para no votar la amnistía). Pues que renuncie al carné, porque él es militante del PSOE y es su partido el que está haciendo lo que está haciendo", ha pedido Azcón a Page, incidiendo en que "es muy poco coherente" decir que renunciaría al asiento en el Congreso sin "renunciar al carné".

El también presidente del PP en Aragón ha asegurado que en España hay "un hueco político" en la socialdemocracia "como no ha existido en otras ocasiones", por lo que se requiere a alguien "que crea en los principios ideológicos" socialdemócratas y "levante una bandera" contra el PSOE.

No obstante, en su opinión, no hay ninguna posibilidad de que esa persona sea el presidente de la Castilla-La Mancha, pese a sus críticas a la amnistía. "No hay ninguna posibilidad, estoy convencido. Hay que quitar la careta de todos los representantes del Partido Socialista", ha añadido.

NO RENUNCIA A LA QUITA DE LA DEUDA

Azcón ha descartado renunciar a la quita de parte de la deuda que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que extenderá a todas las comunidades autónomas tras acordarla para Cataluña, pese a criticarla.

Según ha explicado, no está dispuesto a renunciar "a ningún beneficio" para su comunidad porque fue elegido presidente de Aragón para defender a los aragoneses, pero acepta que lo que afecte a sus ciudadanos "se decida en Cataluña".

"Lo que nos afecta a todos lo decidimos entre todos, no lo deciden solamente con una parte de España", ha añadido, defendiendo a su vez que en Aragón son "tan iguales como los catalanes, como los gallegos o como los extremeños" para tomar sus propias decisiones.

REIVINDICA LA OPOSICIÓN DE LAS CCAA A SÁNCHEZ

Por otra parte, el presidente aragonés ha reivindicado la necesidad de que las 12 comunidades autónomas gobernadas por el PP, sumadas a los ciudadanos autónomas y a la Vicepresidencia en Canarias, sean "conscientes" de su papel en la oposición a Pedro Sánchez.

"Las autonomías jugamos una parte fundamental del Estado que es de todos. Tenemos una responsabilidad importantísima porque ser presidente de una comunidad autónoma te da una tribuna que no tiene en la política española muchos otros cargos", ha recalcado, señalando que ese altavoz debe ser utilizado para hacer "pedagogía política".

En este sentido, ha recordado que su gobierno fue el primero en anunciar que tramitará un recurso de inconstitucionalidad cuando se apruebe la ley de amnistía y que utilizará dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera "todas aquellas armas e instrumentos dentro de la legalidad" para defender su comunidad.

PIDE "COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN" DE PP Y VOX

Preguntado sobre si es partidario de pedir a Vox que valore dónde presentarse o no a las elecciones, como reclamó en referencia a Galicia el nuevo portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, Azcón ha apoyado la iniciativa "sin ningún género de dudas".

Así, ha enfatizado que si su compañero de partido habla de Galicia, él lo hace de Teruel, donde se eligen solo tres diputados al Congreso, lo que hace más difícil que "fuerzas minoritarias" consigan rentabilizar su voto. "Es una cuestión de aritmética", ha agregado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a una "colaboración y una cooperación electoral en el centro derecha" mayor de la que ha habido. "Tiene que haber generosidad porque al final un puñado de votos nos puede llegar a separar de los gobiernos" ha indicado el presidente de Aragón, pidiendo que las decisiones no se tomen desde "el ámbito partidista" y que se piense más en "los intereses generales".

Sobre la relación que mantiene con Vox en el Ejecutivo autonómico, Azcón ha afirmado que es "razonablemente" buena en la medida en la que su Gobierno trabaja por "ser útil" y enfocarse en "solucionar los problemas de los aragoneses y no creárselos".

También ha trasladado ese bienestar con los de Santiago Abascal a los otros cuatro gobiernos autonómicos en los que PP y Vox son socios, visualizando que esos ejecutivos son "más eficaces, resuelven mejor los problemas del día a día" y tienen el "reto" de "romper el discurso de la izquierda de que "allí donde gobierna la derecha se pierden derechos".

PRESUPUESTOS "HISTÓRICOS"

En ese sentido, Azcón se ha congratulado de que los próximos presupuestos serán "históricos" porque contarán con un "incremento de partidas" de los principales servicios públicos, como un aumento del 11% en políticas educativas o un 10% más de gasto en Sanidad, todo ello con bajadas de impuestos y con el "menor" incremento de la deuda "en la historia" de Aragón.

"Todo eso siendo conscientes de que el Gobierno de Aragón tiene como misión que haya servicios públicos de calidad en nuestra comunidad autónoma que habían sido olvidados durante los últimos años, pero también que Aragón sea una tierra de oportunidades", ha detallado, asegurando que quiere poner "una alfombra roja" a quienes quieran invertir en su región.

También ha mencionado la ambición de Aragón de consumir un porcentaje mayor de la energía que se consume en su comunidad, ya que, según ha detallado, actualmente solo es del 4%.

"La media en España de producción de energías renovables está en torno al 45% y en Aragón la producción de esa energía renovable está en torno al 75%. Por lo tanto tenemos un objetivo muy importante, que haya equilibrio entre la producción de energía y que se consuma en nuestra comunidad autónoma", ha dicho.

Por último, ha resaltado la importancia que tendrá para España la fábrica de baterías para coches eléctricos que se construirá en Aragón, ya que el sector automovilístico representa un 10% del PIB nacional y si no se fabrican en nuestro país, esas industrias tendrán "los días contados" porque serán "menos competitivas".