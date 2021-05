Aznar asegura que la fragmentación de la izquierda tras el 4M va a "radicalizar más" el Gobierno de Sánchez

Cree que en Cataluña no va a suceder "nada bueno": "Cuando se pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones madrileñas han provocado un "cambio de ciclo" aparejado de un proceso de "reagrupación del centroderecha", aún "incompleto", que es "muy importante" para la gobernabilidad de España. Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda "muy peligroso" que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a "radicalizar más".

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha subrayado que se ha producido "un cambio muy importante" en las elecciones en la Comunidad de Madrid. "Han cambiado yo creo que un ciclo político", ha resaltado.

Según ha explicado, en este momento "se produce un fenómeno de reagrupación del centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante". Eso sí, ha indicado que ese proceso es "incompleto" --en alusión a Vox-- pero es un movimiento "muy relevante". "En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente determinantes", ha apostillado.

Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un "proceso de fragmentación de la izquierda muy peligroso". "Lo que creo que va a pasar ahora es que se va a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno, lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más", ha pronosticado.

"SE JUGARÁ AL SEPARATISMO"

En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez gobierna con "comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes". De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y Junts para formar Govern, no va a suceder "nada bueno".

"Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar", ha manifestado, para añadir que ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez "va a acelerar los indultos".

En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el 'procés' que dieron "un golpe" el Gobierno de España pueda indultarlos. "Hay otra política: el que quiere cargarse la Constitución y la unidad de España, lo paga", ha proclamado.

"OJALÁ VOLVIESEN LOS GRANDES PACTOS"

El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los "grandes éxitos" de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el "respeto al pacto constitucional", la "alternancia política", el "respeto al Estado de Derecho y la ley" y gobernar con sentido común". A su entender, son cuestiones que están siendo "hoy maltratadas" en España.

"Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España", ha manifestado el expresidente del Gobierno.

Aznar ha aludido a dirigentes políticos del "socialismo moderado" como Nicolás Redondo o Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad de Madrid "por defender que lo natural es pactar" entre el PSOE y el PP. "Son dos nombres de altura y como son de altura, les van a echar", ha enfatizado.

ANIVERSARIO DEL 15M

Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha señalado que él "nunca" tuvo "ninguna esperanza en el 15M" ni de que "allí saliera nada bueno". A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido "prácticamente nada bueno".

A su entender, España "no ha ganado nada" con el multipartidismo sino que hay más "inestabilidad, fragmentación y confrontación", al tiempo que hay un "descenso del nivel político y económico". "¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al país", ha apostillado.

Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes para el año 2050. "He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que viene", ha ironizado.

El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que "no abdique de su responsabilidad" como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al "transferir" esa responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el estado de alarma.

SITUACIÓN EN CHILE Y COLOMBIA

Tras asegurar que la situación política Latinoamericana es "extraordinariamente compleja y muy preocupante", se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, "se confirman los peores temores" porque "el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente".

Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado que a raíz de la "revuelta social" con el "pretexto" de la subida de las tarifas de metro, se va a desarrollar ahora "un proceso constituyente en la izquierda radical". A su entender, esta situación "en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país" y "en el peor de los casos puede abrir un proceso seudorevolucionario".

"Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando exactamente lo mismo", ha advertido, para añadir que "las tácticas" para desestabilizar este país "son las mismas" que se han empleado en Chile.

Sobre Venezuela, ha dicho que ahora "se va a intentar una fórmula negociadora", algo que, en su opinión, "no es más que perder el tiempo otra vez" porque "no es más que intentar administrar humo". Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro "haya tomado" el diario nacional, el "órgano que quedaba de libertad de expresión" en el país.