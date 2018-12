Aznar insta a defender la Constitución de los que quieren "someterla a un ajuste de cuentas" y romper la nación española

Publicado 26/11/2018 14:56:28 CET

Acusa al Gobierno de "extravagancia surrealista y peligrosa" que socava la reconciliación y de "vivir de prestado" de quien quiere romper España

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha señalado este lunes que a pocos días de celebrar el 40 aniversario de la Constitución "es el momento adecuado para defenderla" de quienes quieren "quebrar su fundamento, que es la nación española" y de los que "están empeñados en someterla a un ajuste de cuentas".

En la clausura del III Foro #IDEASFAES bajo el título 'Fiscalidad, financiación autonómica y gestión pública', Aznar ha abogado por defender la Carta Magna "frente a todos esos que creen posible descargar sobre la Constitución, 40 años después, su frustración porque los españoles en su momento optaron por la reforma y no por la ruptura, optaron por la integración y no por la exclusión, por la reconciliación y no por el enfrentamiento, optaron por la lucha incruenta en la democracia en vez de por el desgarro doloroso de las dos Españas".

El presidente de la Fundación Faes ha lamentado que "quieren someter a la Constitución a su afán revisionista haciendo ver que es el problema en vez de la solución", cuando esta "ha cumplido con las expectativas más exigentes" que se podían albergar hace cuatro décadas porque permitió una Transición "pacífica y auténtica a la democracia", un sistema político comparable a los del entorno, un Estado de Derecho y la integración en Europa, entre otros aspectos.

LA "GRAN MENTIRA DE LA IZQUIERDA POPULISTA Y EXTREMA"

"Es curioso. ¿Quiénes están empeñados en desacreditar la Constitución? Los que nunca han aportado nada a la convivencia entre los españoles, los que predican el antagonismo y el enfrentamiento civil, los que todavía elogian a ETA y a sus cómplices políticos porque fueron los únicos que no entraron en el terreno del juego democrático que la Constitución hizo posible", ha indicado.

A su juicio, "dentro de la gran mentira en que se sostiene esa izquierda populista y extrema, sus mentiras sobre la Constitución son particularmente oscuras y moralmente turbias. Porque niegan el esfuerzo de la sociedad española y desprecian la generosidad, la amplitud de miras, la voluntad de superar el pasado gracias a las cuales ellos, hoy, pueden vivir en libertad, presentarse a las elecciones y desacreditar a la Constitución que les protege".

"EXTRAVAGANCIA SURREALISTA Y PELIGROSA" DEL GOBIERNO

Aznar se ha mostrado "convencido de que hay una clara mayoría social y política" en España que "no está por continuar con esta extravagancia surrealista pero peligrosa de un Gobierno en contradicción con el interés general y una estrategia de socavamiento de la Constitución y su significado histórico".

Esa mayoría, ha agregado, "necesita y reclama una propuesta compartida de futuro, moderada, y rotundamente firme en los elementos esenciales para la convivencia democrática de los españoles y la continuidad de la nación y el Estado".

ACUSA A SÁNCHEZ DE "ARRASTRAR" LA POLÍTICA

Supone una tarea de "verdadero rescate de la política", ha explicado Aznar, que ha advertido del "descrédito y la esterilidad" a que se enfrenta por quienes "la arrastran", aquellos que "se han presentado como alternativa y se han quedado en extravagancia desde su origen en una moción de censura que desmiente el adjetivo de constructiva con el que se suele caracterizar".

"La política puede ser muy compleja y, de hecho, lo es. Lo que no puede ser es incomprensible, banal, contradictoria en sí misma. Y lo que pasa en nuestro país es muy difícil de explicar", ha asegurado el expresidente, que ha afirmado que "no es fácil explicar que cuando España se enfrenta a un desafío diario a su unidad, a sus instituciones, a los elementos básicos de su convivencia y su estabilidad, el Gobierno de la nación dependa para su pervivencia de partidos cuyos máximos dirigentes se enfrentan a una acusación que en términos penales es rebelión y en términos políticos es golpismo".

ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PARA SOCAVAR LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Tampoco es fácil de explicar, ha continuado, que cuando en Europa se lucha contra los populismos "el Gobierno y el PSOE sea el vehículo para que el populismo de extrema izquierda alcance un poder y una influencia que no se puede justificar por su fuerza electoral".

"No es fácil explicar que el mismo año en que podemos celebrar con orgullo 40 años de nuestra Constitución, quienes gobiernan se dediquen a fabricar una estrategia electoralista dirigida a intentar que vuelvan viejas divisiones entre los españoles. Una estrategia para socavar las bases morales y cívicas de la reconciliación nacional".

Aznar también ha cuestionado que "se asuma con aparente normalidad que el Gobierno admita que incumplirá su deber constitucional de presentar el proyecto de presupuestos generales si cree que no tiene apoyos suficientes para que sean aprobados" o que "en un sistema parlamentario el Gobierno diga sin sonrojarse que va a gobernar por decreto, como si el Parlamento fuera un adorno de quita y pon. O que si no tiene mayoría en el Senado, va a despojar a esa Cámara de sus atribuciones".

EL GOBIERNO NO ES TAN EXIGENTE NI CON CUBA NI CON CARACAS

"Eso sí, los mismos que hacen y dicen esto, van por ahí dando lecciones de democracia a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo, no, porque esas voces tan exigentes para otros no se oyen ni en Caracas y en La Habana", ha remachado.

Por ello, ha criticado que España "tenga un gobierno y un partido, aunque sea el segundo, que sigue creyendo, desde el sectarismo más arraigado, que todo vale, que cualquier alianza es buena, que cualquier socio es admisible, si eso va contra el PP". "¿Qué idea de democracia es esta, qué capacidad para representar los intereses generales puede tener un Gobierno que vive de prestado de los que quieren romper España y un partido que hace del sectarismo su reclamo electoral?", ha concluido.