Aznar y Rajoy asistirán el domingo a la protesta convocada por Feijóo contra el Gobierno

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy asistirán este domingo a la concentración que ha convocado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los casos de corrupción y exigir ya elecciones generales, según han avanzado a Europa Press fuentes 'populares'.

El PP ha elegido el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?' para la movilización de este 30 de noviembre --fijada a las 12.00 horas en el Templo de Debod de Madrid--, a la que se sumará la "inmensa mayoría" de los 'barones' territoriales del PP, según han indicado las mismas fuentes.

Feijóo ha apelado a salir a la calle el domingo a "todos los ciudadanos que quieren hablar" pero Pedro Sánchez "no les da voz" al no convocar elecciones. "El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen", ha asegurado.

SE PREVÉ QUE HABLEN FEIJÓO, AYUSO Y ALMEIDA

El líder del Partido Popular ha hecho hincapié en que "no habrá siglas", por lo que puede asistir "cualquier persona decente" que quiera defender "el Estado de Derecho, la democracia y la decencia en la política".

Se prevé que en el escenario que el PP montará para esa movilización tomen la palabra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y finalmente, Feijóo.

LA SÉPTIMA MOVILIZACIÓN QUE CONVOCA FEIJÓO

Se trata de la séptima protesta que convoca el PP desde que Feijóo llegó a la Presidencia del Gobierno en abril de 2022. Las primeras convocatorias sí que contaron con el respaldo de Vox pero el partido de Santiago Abascal no decidió mandar a ningún representante a la convocada el pasado 8 de junio en Plaza de España.

Esa convocatoria del 8 de junio contra la "degradación" del Gobierno --bajo el lema 'Mafia o democracia'-- logró reunir a "más de 100.000 personas", según fuentes del PP, si bien la Delegación de Gobierno rebajó la cifra de asistentes a unas 50.000 personas.

Previamente, el PP convocó otra protesta el 26 de mayo de 2024 en la Puerta de Alcalá de Madrid con la ley de amnistía como eje central, dado que pocos días después se aprobaba la norma en el Pleno del Congreso.

El PP también salió a la calle el 28 de enero de 2024 para protestar contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas con el lema 'En defensa de la igualdad de los españoles'.

El 12 de noviembre de 2023 el PP también convocó concentraciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia de España. Y volvió a salir a la calle por el mismo motivo el 3 de diciembre de 2023 en el Templo de Debod de Madrid y el 24 de septiembre de 2023 en la plaza de Felipe II de Madrid.

El PP ha apoyado además otras manifestaciones contra la ley de amnistía, como la que organizaron más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil el 18 de noviembre de 2023 en Madrid.