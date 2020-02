Aznar ve "devastadora" la mesa de diálogo y González lo tacha de "performance" ante las elecciones catalanas

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que la reunión de la mesa de diálogo que celebraron este miércoles en Moncloa el Gobierno de España y el Govern catalán tiene "muy graves consecuencias" y constituye un "elemento devastador para el sistema". Su antecesor, Felipe González ha dicho que quería "desdramatizar", si bien ha reconocido que no era por "por falta de preocupación". Tras indicar que "no pasó nada" en ese encuentro, ha subrayado que fue una "performance para lo que viene en otoño" con las elecciones catalanas

Así se han pronunciado en la sesión de apertura del I Congreso Nacional de la Sociedad Civil con un debate centrado en "repensar España". Este encuentro, que ha sido moderado por el presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, ha contado también en esta inauguración con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Un día después de esa reunión en Moncloa, que se prolongó durante más de tres horas y que encabezaron Pedro Sánchez y Quim Torra, Aznar ha subrayado que aunque no hubiera ningún acuerdo el solo hecho de que se celebrara esa reunión es un "elemento devastador para el sistema".

Aznar ha recalcado que "en democracia las formas son esenciales porque afectan a la esencia del sistema institucional". "Es difícil encontrar un país que le da la llave de la goberrnabildiad a alguien que está en prisión condenada por sedición", ha aseverado.

Por su parte, González ha indicado que a él lo que le preocuparía es "el fondo, no que se dialogue". "Me parece bien que se dialogue", ha enfatizado, para añadir que él "quería desdramatizar" aunque no fuera por falta de "preocupación".

"Lo que pasó ayer y pasará mañana y al otro día, no me quiero equivocar es una performance para lo que viene en otoño, las elecciones catalanas", ha afirmado González, para agregar que "todo el mundo sabe que no hay espacio para la amnistía ni para la autodeterminación". De hecho, ha dicho que si a alguien se le ocurre reformar la Carta Magna para que eso tenga cabida, él hará campaña en contra.

AZNAR A GONZÁLEZ: "TÚ NO LO HABRÍAS HECHO Y YO TAMPOCO"

El expresidente socialista ha señalado que "parece" que esa reunión tenía que ver con la aprobación del techo de gasto. "¿Y qué necesidad hay de mezclar una cosa con otra?", se ha preguntado, para pedir a los políticos quitarse "la navaja de la boca" y "reflexionar tranquilamente".

Ante sus palabras, Aznar le ha espetado a González: "Tu no la hubieras hecho y yo tampoco". Según ha añadido, no se puede aceptar como "normal" que el Gobierno de España tenga una relación bilateral y un diálogo entre iguales con el Gobierno de una comunidad, algo que, a su entender, "choca con la Constitución y la normalidad institucional".

