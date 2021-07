Bal (Cs) dice que Sánchez podría ganar una moción de censura del PP por solo un voto y todos los partidos se retratarían

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha insistido este jueves en que el Partido Popular presente una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicando que, aunque éste la superase, podría ser "por solo un voto", por el rechazo de muchos diputados a los indultos concedidos a los líderes independentistas catalanes. Además, cree que serviría para que todos los grupos "se retrataran".

En una entrevista con 'Okdiario', recogida por Europa Press, Bal ha justificado que el pasado octubre su partido votara en contra de la moción de censura impulsada por Vox contra Sánchez y que ahora, aunque descarte apoyar una nueva moción del partido de Santiago Abascal, anime al PP a presentar la suya y le asegure su respaldo.

En su opinión, "las cosas que están sucediendo ahora son especialmente impactantes". Concretamente, ha señalado que el jefe del Ejecutivo "ha cometido actos ilegítimos" al perdonar las penas de cárcel a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña, y Cs, que nació "para dar voz a los constitucionalistas" catalanes frente al nacionalismo, no puede consentir esta "tropelía".

Según Bal, el "Gobierno Frankenstein" salió "reforzado" tras la moción de censura frustrada de Vox --que no logró sumar los votos de ningún otro partido-- porque los socios del Gobierno "se unieron todos como una piña en torno a Pedro Sánchez" ante "esos señores tan peligrosos" que impulsaban esa iniciativa.

Llegado este momento, "¿no será mejor que sea el jefe de la oposición", Pablo Casado, "el que plantee la moción de censura" y en el Pleno del Congreso se vea "la fotografía de quiénes estamos a favor y quiénes estamos en contra?", ha preguntado.

PARTIDOS REGIONALISTAS QUE PODRÍAN APOYAR LA MOCIÓN

A su juicio, el asunto de los indultos podría llevar a diputados como Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria, o Tomás Guitarte, de Teruel Existe, a sumarse a una moción de censura del PP, y da por hecho que también tendría el apoyo de Ana Oramas, de Coalición Canaria. "¿Por cuánto ganaría el señor Sánchez la moción de censura? A lo mejor, por un solo voto", ha apuntado.

Asimismo, el portavoz parlamentario de Ciudadanos cree que, aunque la iniciativa no prosperase, lo más importante es que todos los diputados "se retratarían" con su voto. "Solo una moción de censura ha vencido en la historia de España. ¿Qué pasa, qué las demás no eran legítimas? Sí lo eran, y consiguieron lo que pretendían, que cada grupo se retratara, que es para lo que están cuando no dan los números", ha manifestado.