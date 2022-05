Bal dice que no hay que "rasgarse las vestiduras" por desclasificar documentos, pero critica que sean "en masa"

Cuestiona la credibilidad del informe de Citizen Lab que eleva a 60 los espionajes

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha señalado este jueves sobre la desclasificación de documentos reservados que reclaman los independentistas para esclarecer los espionajes que "tampoco hay que rasgarse las vestiduras", si bien ha criticado que estas se hagan "en masa" porque podría afectar negativamente a operaciones en marcha del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Así lo ha trasladado el dirigente de la formación 'naranja' en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca de si está de acuerdo con que se desclasifiquen documentos tras el escándalo por el espionaje a independentistas. Como jurista, Bal ha expresado que a lo largo de su carrera ha visto desclasificaciones de documentos por parte del Consejo de Ministros porque ha llevado asuntos en los que se ejercitaban acciones penales en nombre del centro nacional de inteligencia.

"Tampoco hay que rasgarse las vestiduras por que se desclasifiquen", ha sostenido, al tiempo que ha pedido no hacer "exageraciones" refiriéndose a las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras su reunión con la consejera de la Generalitat Laura Vilagrà el pasado 24 de abril, en las que dijo que iban a desclasificar documentos.

Bal ha enfatizado que desclasificar documentos de una manera "acrítica" y "en masa" con tal de "contentar" a los independentistas es "poner en peligro la seguridad nacional". "¿Qué agente del CNI va a redactar un documento clasificado si sabe que el Gobierno se lo va a desclasificar?", se ha preguntado, al tiempo que ha señalado que hay que dar "amparo" a este tipo de operaciones.

Ahora bien, el portavoz nacional de Cs ha apuntado que "si un juez en el ejercicio de la tutela efectiva entiende que deben ser desclasificados determinados documentos pues el juez tendrá que valorar previo informe del CNI qué impacto puede tener esa desclasificación respecto a los riesgos de seguridad nacional". En suma, ha explicado que hay que poner en la balanza la tutela judicial efectiva y la seguridad nacional.

Preguntado acerca de lo que exige conocer Ciudadanos sobre la gestión del CNI para solverntar esta crisis, Bal ha aseverado que se dio por satisfecho con las explicaciones que ofreció la entonces directora de los servicios de inteligencia, Paz Esteban, en su comparecencia dentro de la Comisión de Secretos Oficiales.

CUESTIONA LA CREDIBILIDAD DEL INFORME DE CITIZEN LAB

Sobre el informe de Citizen Lab en el que elevaba la cifra de seguimientos a 60, Bal ha dicho que pondría ese informe "en cuarentena". Bal, que se ha definido como un "tecnólogo", ha asegurado que es muy "fácil" manipular un teléfono móvil para que dé "falsos positivos" de haber sido infectado con un software como Pegasus.

Así, ha puesto en cuestión que la validez de ese informe elaborado por esta plataforma dependiente de la Universidad de Toronto. "Yo le digo que con mi conocimiento informático y montándolo un sistema Linux yo he pasado ese software y no he sido espiado", ha sostenido.

Además, el diputado de Cs ha dudado de Elíes Campo, investigador The Citizen Lab, porque, a su juicio, "es una persona vinculada con el independentismo" y no es "un perito imparcial, sino que es parte interesado". "Me cargo en dos minutos la credibilidad de este informe delante de un juez", ha zanjado.

DECEPCIONADOS CON ROBLES

Tras la destitución de Paz Esteban como jefa del CNI, Bal ha señalado que se sienten "profundamente decepcionados" con la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Parecía la persona más sensata del Gobierno o más centrada", ha apostillado el parlamentario, que ha lamentado que finalmente Robles haya "consentido" que le "corten la cabeza a alguien que depende de ella".

"Yo creo que la señora Robles ve su cabeza peligrar y ofrece la cabeza de una subordinada suya. A mí eso pues me parece un comportamiento bastante infame, bastante indigno", ha apuntado.

Sin embargo, Bal piensa que el Gobierno va a terminar la legislatura a pesar de este fallo de seguridad que ha abierto una brecha con sus socios o que "al menos esas son las intenciones de Sánchez".