Bal señala que Cs admite sus errores y se distingue de otros partidos en que busca la "concordia" y el "consenso"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz de la Ejecutiva del partido, Edmundo Bal, ha señalado este sábado, durante la convención política que la formación naranja celebra este fin de semana en Madrid, que no les cuesta admitir que han "cometido errores", algo que cree que no suelen hacer otros partidos, y que también se diferencian de ellos en la búsqueda de la "concordia" y el "consenso".

En el discurso con el que ha comenzado el cónclave, al que han asistido unas 300 personas en el Palacio de los Duques de Pastrana, Bal ha afirmado que a él y a sus compañeros no les cuesta trabajo reconocer que se han "cometido errores" en Cs y que otros partidos tienen "aciertos".

Sin embargo, no ha detallado cuáles cree que son esos errores porque, según ha dicho, la convención es para hablar del proyecto liberal y de propuestas concretas para España, no para que el partido "se mire el ombligo". "Venimos a escuchar a los afiliados y a la sociedad civil" qué ideas quieren aportar "para el futuro del liberalismo" en temas como la economía, la ciencia, la ecología, la educación, el sistema de derechos y libertades y la Unión Europea, ha comentado.

"SOLO EN ESTE PARTIDO PUEDO MILITAR"

A continuación, el también portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha explicado cuáles son los principios y valores que defiende la formación naranja. "Nos diferenciamos del resto de partidos en que somos los únicos liberales de España", ha subrayado.

Considera que estar en Cs es "proponer reformas para convertir España en un país moderno y mejor" para las futuras generaciones, "tener sentido de Estado" y "tratar de buscar acuerdos" con "espíritu de consenso" y "queriendo ser útiles a todos los ciudadanos".

Además, ha añadido, "apelamos a la concordia y a la unión, no queremos fomentar la división, no insultamos ni aplaudimos a los que insultan" y "hacemos las cosas para 47 millones de españoles, no solamente para una parte.

"Estos principios y valores tienen un solo partido, solo en este partido puedo militar, así que aquí me veréis siempre, en Ciudadanos", ha asegurado.

SIN Cs, ESPAÑA ESTARÍA "ENTREGADA AL BIPARTIDISMO O AL POPULISMO"

Aunque ha admitido que "no es fácil ni cómodo" militar en esta formación política, porque tienen que aguantar "insultos" y "menosprecio" por parte de otros, España "sería un país peor si no existiera Cs" porque estaría "entregado al bipartidismo", que ha tenido casos de corrupción y "lleva 40 años haciendo concesiones" a las fuerzas nacionalistas, o al "populismo".

Bal ha resaltado que la formación naranja reivindica de verdad las libertades individuales en todos los ámbitos, mientras que otros partidos que hablan de liberalismo lo hacen usando "palabras huecas".

"Yo soy liberal porque defiendo la libertad de otros a exponer sus ideas aunque no me gusten nada", porque "tengo mi propia moral pero no quiero imponérsela a nadie", porque "rehuyo las etiquetas de buenos y malos españoles" y porque "todo lo hago con amor a la Constitución, la democracia, las libertades y el Estado de derecho", ha declarado.

El vicesecretario general de Cs ha finalizado su intervención haciendo una alusión a las protestas en Cuba contra el régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel, donde los manifestantes "se han levantado pacífica y espontáneamente reclamando libertad" frente a "la dictadura comunista", según ha indicado.

"El Gobierno de España podrá mirar para otro lado, pero España está con vosotros" y "en Ciudadanos tendréis siempre vuestra casa", ha recalcado antes de reclamar "patria y vida" para los cubanos.



