Baleares no tiene "ninguna constancia" de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes y presentará el recurso

El Consell de Govern ha autorizado este viernes a la Abogacía de la Comunidad a interponerlo



PALMA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha asegurado que en Baleares "no tienen ninguna constancia" de que la Conferencia de Presidentes se vaya a celebrar en septiembre y, por ello, el Consell de Govern ha autorizado este viernes a la Abogacía de la Comunidad a interponer el recurso contencioso administrativo para exigir dicha convocatoria.

Así ha respondido el portavoz a las preguntas formuladas al respecto por los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, después de que este jueves, en Palma, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmara que habrá una Conferencia de Presidentes en septiembre.

Sin embargo, Costa ha asegurado que en Baleares no tienen "ninguna convocatoria formal". "Y teniendo en cuenta los precedentes, permitan que seamos un poco precavidos en este sentido y no paremos la iniciativa, no vaya a ser que la paremos y Sánchez, como ha hecho otras veces, lance la idea y luego no se materialice", ha insinuado.