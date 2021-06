Los 'barones' del PP acusan a Sánchez de "humillar" a España con los indultos y creen que solo busca seguir en Moncloa

Ayuso dice que se fortalece al separatismo, Moreno y Feijóo hablan de error y niegan utilidad pública, y López Miras lo ve un disparate

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 'barones' del PP han arremetido contra Pedro Sánchez por conceder indultos a los condenados por el 'procés' alegando que se "humilla" a España y se "debilita" al Estado de Derecho. Además, han coincidido en que con este paso el jefe del Ejecutivo solo busca seguir en el Palacio de la Moncloa y han rechazado de plano sus argumentos hablando de concordia y convivencia.

Los presidentes del PP se han alineado así con la posición de defensa de la Constitución y la igualdad de todos los españoles expuesta estos días por Pablo Casado, quien este martes también ha responsabilizado a Sánchez de querer "desarmar" al Estado para mantenerse en el poder "por un puñado de lentejas". El líder del PP ha anunciado además que quiere presentar un recurso contra los indultos como "parte perjudicada" tras conocerse que era objetivo de posible atentado por los CDR.

En los últimos días los 'barones' territoriales del PP ya se habían mostrado muy críticos y habían emplazado al Ejecutivo a reflexionar antes de dar unos indultos que, a su entender, se iban a producir sin arrepentimiento y en contra del informe de la Fiscalía y del Tribunal Supremo. Una vez que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la medida, han elevado el tono de sus declaraciones contra el presidente del Gobierno.

AYUSO: NO TRAEN CONCORDIA SINO "DIVISIÓN SOCIAL"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recalcado que Pedro Sánchez "humilla a España" y ha asegurado que su decisión, "lejos de traer concordia, fortalece el separatismo y la división social".

"La Comunidad de Madrid, hoy más que nunca, reafirma su lealtad a la Constitución, la soberanía del pueblo español y su compromiso con la unidad nacional", ha manifestado Ayuso en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Para el presidente de Murcia, Fernando López-Miras, Sánchez "socava la separación de poderes y debilita el Estado de Derecho únicamente por su interés personal". A su entender, dar indultos a los que han malversado fondos públicos, han intentado romper España, no se arrepienten y anuncian que volverán a hacerlo es "un auténtico disparate".

MORENO: "NI SIRVE NI SE ENTIENDE"

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que le gustaría que el Gobierno de la nación estuviera con "los miles de catalanes a los que el separatismo aísla y señala por sentirse españoles".

"Ni sirve ni se entiende indultar a quien anuncia que volverá a hacerlo", ha declarado Moreno, para añadir que Andalucía está "con la igualdad y la unidad de España". El presidente andaluz ya dijo este lunes que dar indultos iban a ser "un error" y no iban a tener "utilidad" porque "desgraciadamente el independentismo catalán no ha aprendido nada".

FEIJÓO: UNOS INDULTOS "PARA AFERRAR A SÁNCHEZ AL PODER"

En parecidos términos se ha expresado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, quien estos días ha subrayado que es un "error" conceder la medida de gracia a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre

"Los indultos no son concordia, son para aferrar a Sánchez al poder. No son de utilidad pública, agravan el problema en toda España", ha proclamado el mandatario gallego, que ha recalcado que el Partido Popular debe "velar por la Constitución y la unidad, pero nunca legitimando a quienes quieren romperla".

MAÑUECO: "UN INSULTO" A LOS CIUDADANOS

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado un "insulto" a los ciudadanos los indultos a los presos del 'procés', quienes "no se arrepienten" y "se burlan". A su entender, "los arrepentidos son los miles de votantes de Sánchez en esta tierra".

También los presidentes regionales del PP se han pronunciado a lo largo de la jornada contra la medida aprobada por el Consejo de Ministros. Así, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, considera que los indultos son "sólo el primer paso en un proyecto de mucho mayor alcance: la segunda parte del proceso separatista".

Desde el PP en Aragón, su presidente Luis María Beamonte, ha acusado al PSOE de "traicionar a España" con esta medida, que ve "un pago político al secesionismo". Es más, ha calificado de "inconcebible" que Javier Lambán "se convierta en cómplice con su silencio". "Es un día triste para España y para la Democracia, los socialistas están traicionando a nuestro país", ha declarado en redes sociales el presidente de los 'populares' en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

La presidenta del partido en Cantabria, María Jesús Sáenz de Buruaga, cree que Sánchez "ha consumado su traición a España a cambio de seguir en el poder". A su entender, "no es un indulto, es un pago político indecente a quienes pisotean la Constitución que nada tiene que ver con la concordia y la convivencia".

Según el presidente de los 'populares' en La Rioja, José Ignacio Ceniceros, Sánchez "no dialoga con los españoles, solo con los desleales que quieren romper nuestro país. Para Australia Navarro, que dirige el PP canario, es un "día triste" en el que se confirma "una vez más" que el jefe del Ejecutivo "no ha escuchado la voz de los españoles y de la Justicia".

LA CÚPULA DEL PP CARGA CONTRA SÁNCHEZ

También la cúpula del PP ha cargado un día más contra esta decisión de Sánchez. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha recalcado que "la inmensa mayoría" de los españoles está en contra de esta "decisión arbitraria" y ha subrayado que "lo que sea España lo tienen que decidir todos los españoles".

Además, Montesinos ha criticado que el presidente del Gobierno haya realizado una comparecencia sin preguntas en el Palacio de la Moncloa. "Sánchez indulta a los condenados por sedición y malversación, con los informes contrarios del Supremo y la Fiscalía, y no se atreve a contestar las preguntas de los periodistas en su 'declaración' posterior al Consejo de Ministros", ha denunciado.

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha acusado a Sánchez de "mentir" al asegura que toma la decisión porque es la mejor para España y para Cataluña. "Es la mejor para él a pesar de que premia a los que aseguran que intentarán imponer su voluntad en Cataluña y romper España. Hoy es un día triste para la democracia", ha asegurado en Twitter.

Igual de contundente se ha expresado la portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, quien ha subrayado que el indulto "no es diálogo, es claudicación" y "no es concordia" sino "cesión". "No es política, es humillación", ha concluido.