Batet dice que la derecha ha buscado "destrozar" y "deshumanizar" a Sánchez y avisa de que ese camino es "peligroso"

Le preocupa que el PP use los métodos de los "representantes de extremismos disolventes" que ya están en todos los parlamentos

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha afirmado este lunes que la derecha ha llevado a cabo en los últimos años un "ejemplo de libro" de la estrategia de "destrozar al adversario político" con su "política de la deshumanización" del presidente Pedro Sánchez, un camino que considera "peligroso" y que resulta "nocivo para la vitalidad de la democracia".

En la inauguración en Madrid del curso de verano organizado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), Batet ha alertado contra "la polarización y la crispación política" donde el debate se transforma "en una batalla en la que gana el que más agrede, vence el que más ofende. Se impone el que más chilla".

Según ha explicado, hay una técnica anglosajona conocida como 'character assassination', que no es otra cosa que un método para "destrozar al adversario político". Y en esa estrategia, las redes sociales amplifican las "pulsiones negativas" y generan un efecto de "contaminación" a través de mensajes de "trazo grueso", "simplistas" y "muchas veces basados en el ataque personal".

CINCO AÑOS DE ATAQUES

Para la presidenta del Congreso, "un ejemplo de libro" de esta estrategia es lo que se ha hecho desde "amplios sectores de la derecha española" durante estos últimos cinco años con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A su juicio, se busca "la cosificación del otro": "Cuando se considera al adversario político un enemigo ilegítimo, es más probable que el representante que ocupa una institución democrática se considere habilitado para retorcer la letra de las normas escritas con el fin de ensanchar los límites de su capacidad de acción, y restringir la de sus adversarios --ha explicado--. Pero nunca debemos olvidar que enfrente tenemos otro ser humano, otra persona con familia, con hijos".

Se ha quejado también del "uso de falsedades y bulos para atacar al adversario político", algo que "degrada la credibilidad de la institución y de la propia democracia", y ha puesto como ejemplo la difusión de "una noticia falsa como que se está gestando un pucherazo en España dirigido por el presidente del Gobierno". "Esa información no puede ser usada como munición contra el adversario, y ocurre", se lamenta.

EN EL JUEGO DE LA INTOLERANCIA GANA EL MÁS AUTORITARIO

En su opinión, "esta forma de hacer política es nociva para la vitalidad de nuestra democracia". "Es un camino muy peligroso --avisa--. Porque a este peligroso juego de la desinformación, la intolerancia y la destrucción del adversario y la quiebra de los usos de la democracia siempre acabará ganando, a la larga, el más populista y el más autoritario".

Y no sólo le preocupa que en todos los parlamentos autonómicos ya se sienten "representantes de los extremismos disolventes que amenazan la democracia", también advierte, en velada alusión al PP, que "los representantes de partidos democráticos de gobierno, de larga trayectoria, estén paulatinamente deslizándose hacia la utilización de estos métodos".

Frente a ello, Meritxell Batet ha reivindicado la necesidad de hacer política desde los acuerdos y las capacidades que los hacen posibles, que no son otras que "escuchar, ceder y pactar", acciones que a su entender "deberían ser premiadas y no penalizadas". "Eso es la política: entenderse con el que es distinto", sostiene.

Según Batet, se necesitan "auténticos demócratas que practiquen la contención en el ejercicio del poder". Ni la Constitución ni las leyes evitarán la degradación de la democracia si los representantes democráticos no jugamos limpio y no respetamos las reglas no escritas de la democracia", ha remachado.