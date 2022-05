Belarra, tras el cese de la directora del CNI: "La regeneración democrática del Estado sigue pendiente"

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado tras el cese de la directora del CNI que la "asunción de responsabilidades es una cuestión básica de salud democrática" y ha recalcado que la "regeneración democrática en el Estado sigue pendiente.

Así lo ha recalcado en Twitter tras conocer la destitución de la responsable de los servicios de inteligencia, Paz Esteban, tras la polémica por el caso de espionaje a través del programa 'Pegasus'.

"La asunción de responsabilidades es una cuestión básica de salud democrática. Para recuperar la confianza de la ciudadanía es necesario, también, dar garantías de que algo así no vuelva a ocurrir. La regeneración democrática en el Estado sigue pendiente", ha enfatizado en Twitter.

Previamente, Unidas Podemos ha subrayado que el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, es un paso "importante" pero se requieren más medidas "valientes" para que la crisis del caso Pegasus "no se cierre en falso". Además, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha deslizado que las salidas no se agotan con esta destitución, dado que las "responsabilidades políticas no se delegan".