Belarra denuncia la "hipocresía" del Gobierno tras el informe sobre la compra de armamento por 1.000 millones a Israel

La líder de Podemos critica al Ejecutivo por lanzar "medidas trampa" en la campaña del 9J, en alusión al reconocimiento de Palestina



MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Gobierno de "hipocresía" y de desplegar "medidas trampa" en campaña electoral al 9J, como el reconocimiento del Estado palestino, tras conocer que España ha adquirido armamento a Israel por más de 1.000 millones de euros.

"No tengo palabras para explicar la vergüenza que me produce la hipocresía del Gobierno de España. Medidas trampa en campaña electoral y por detrás han estado adjudicando contratos por 1000 millones de euros desde octubre a empresas de armamento israelí. No con mi silencio", ha lanzado en un mensaje en la red social 'X'.

Todo ello tras conocer el informe del Centre Delàs d'estudis per la pau, que determina que España ha concedido contratos valorados en 1.027 millones de euros a empresas israelíes y sus filiales en nuestro país desde el 7 de octubre, cuando comenzó la ofensiva de Israel contra Palestina.

El informe, llamado 'Business as usual. Análisis del comercio de armas español de 2022-2023 y argumentos para un embargo de armas a Israel', se centra en el comercio de armas entre España e Israel y desvela que, "a pesar de la extrema gravedad" de la ofensiva del Estado hebreo contra la Franja de Gaza, las relaciones militares entre Madrid y Tel Aviv se han mantenido en "lo esencial", como antes del 7 de octubre.