Belarra destaca que el 9J es el primer paso para levantar a Podemos y poder crecer: "Tenemos fuerza de sobra"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante el acto de cierre de campaña de Podemos para los comicios europeos, en la plaza de Pedro Zerolo, a 7 de junio de 2024, en Madrid (España).

Responsabiliza al Gobierno a la "defensiva" y donde solo "manda Sánchez" del avance peligroso de la derecha en España



MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que las elecciones europeas son el primer paso para poner en pie a su formación, pero que no se conforman con ello y ha apuntado el objetivo de futuro es "crecer" al demostrar que cuentan con "fuerza de sobra" tras esta cita con las urnas para poder a aspirar de nuevo a abanderar la única "izquierda transformadora".

También ha responsabilizado al Ejecutivo de coalición, que está a la defensiva y en el que "solo manda" el presidente Pedro Sánchez, del avance de las derechas "asalvajadas" el 9J, pese a que han acudido a estos comicios fragmentadas en tres papeletas.

Así lo ha trasladado durante una intervención difundida por la formación con motivo de la reunión de la dirección de la formación morada tras los comicios comunitarios, que consiguió dos escaños (para su candidata Irene Montero y la coportavoz Isa Serra) y el 3,28% del total de voto. De esta forma, han quedado un eurodiputado por debajo de Sumar en unos comicios que habían encarado para medir la correlación de fuerzas entre ambos.

"No nos conformamos con este resultado pero también es importante señalar que representa el primer paso para volver a poner en pie a una izquierda transformadora en España que pueda hacer frente a estas derechas completamente asalvajadas, que están desplegando una estrategia golpista", ha señalado la líder de Podemos.

Es más, ha trasladado un "agradecimiento emocionado" a la militancia de Podemos y a la dirección del partido, que "contra viento y marea" ha levantado a pulso esta campaña electoral hasta demostrar que Podemos "tiene fuerza de sobra para seguir construyendo un país mejor". Por tanto, ha emplazado a su organización de que el siguiente reto es ensanchar su base de apoyo, "con mucha humildad" pero con total determinación.

"España cada vez hay más gente que echa de menos el gobierno de coalición con Podemos porque era un gobierno que hacía leyes, que avanzaba en derechos", ha enfatizado la secretaria general de los morados.

LA DERECHA AVANZA CON PELIGRO ANTE UN GOBIERNO A LA "DEFENSIVA"

Durante su discurso, Belarra ha manifestado que a pesar de la división de la derecha le "preocupa profundamente" que logren en estas elecciones más apoyos que los obtenidos en las generales del 23J, acercándose este bloque "peligrósamente" a casi el 50% de los apoyos electorales.

Un riesgo que, como ha relatado, vienen tiempo alertando dado que a la "derecha se le frena con más derechos", con aplicando transformaciones con "valentía y sin miedo" al sentenciar que estos comicios evidencian que evidencia que las fuerzas progresistas "pueden perder" aunque gobiernen.

"Lamentablemente, España tiene un Gobierno a la defensiva, un Gobierno que no gobierna y que no asume las tareas de transformación pendientes que ha señalado el propio presidente", ha lanzado para expresar, por ejemplo, que se tiene que reformar el Consejo General del Poder Judicial "sin el PP" o lanzar medidas ante el precio de la vivienda y los alimentos, tareas a las que Sánchez "no dedica ni la más mínima atención".

Luego, ha ensalzado el apoyo de los votantes para mandar una voz "fuerte" como la de Irene Montero e Isa Serra para combatir el "consenso bélico" y la escalada armamentística en el que está sumida la UE.

También ha alertado de que la extrema derecha ha sido primera fuerza política en países como Francia, Italia y Austria, además de ser segunda opción política en Alemania, y que seguramente sean claves para la reelección de Úrsula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea.