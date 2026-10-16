Belarra insiste en dejar al margen Madrid y que la clave es lograr unidad en las autonomías que castigan la división

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha replicado a Frente Amplio que ellos estaban dispuestos a ocupar cualquier puesto en la lista de Madrid si había primarias y ha reclamado a IU que reconsidere su posición y negocie bilateralmente con su partidos candidaturas de unidad en diversas comunidades autónomas.

Aparte, ha agregado que el problema no está ahora en la capital o en la circunscripción de Cataluña, sino en las autonomías donde es más complicado para la izquierda obtener escaño si va fracturada.

En declaraciones en el Congreso antes de participar en la Diputación Permanente, ha asegurado que Podemos va a trabajar por tener las candidaturas más fuertes posibles este viernes, que es el último día fijado para registrar coaliciones electorales al 29N.

De esta forma, ha reclamado a IU que reconsidere su posición, al rechazar negociar alianzas fuera de Frente Amplio, y acceda a dialogar porque hay "muchos territorios de este país donde la gente quiere votar izquierda" y a los que hay que ofrecer una única papeleta.

Respecto a su la lista en la capital es el principal escollo para un pacto de unidad con Frente Amplio, Belarra ha asegurado que el problema "nunca ha sido Madrid ni Barcelona" sino esas circunscripciones donde la división castiga más a su espacio.

Cuestionada sobre si el problema en Madrid es el encaje de la exministra Irene Montero en una lista conjunta con Frente Amplio, la líder de la formación morada ha respondido que ellos estaban dispuestos a "ocupar cualquier puesto, para eso ofrecimos las primarias", pero ha insistido en que el problema "nunca ha sido ni Madrid ni Barcelona".

"El problema son todos esos territorios, insisto, donde no se puede perder ni un solo voto de la izquierda y es en lo que tenemos que trabajar a partir de ahora. Yo espero que Izquierda Unida reconsidere su posición y podamos llegar a un acuerdo a lo largo del día de hoy", ha reafirmado para asegurar que están negociando a "contrarreloj" para conseguir los mayores acuerdos posible "hasta el último minuto".

Previamente, el diputado autonómico de Más Madrid y número uno del Frente Amplio en dicha comunidad, Emilio Delgado, ha reiterado la generosidad de su movimiento político con Podemos, recalcando que se le está ofreciendo a su candidata, Irene Montero, un puesto de salida "entre el número dos y el tres" en la lista por Madrid que le garantizaría representación en el Congreso. "Está a su disposición", ha dicho.