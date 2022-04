Beltrán (PP), a Otegi: "La capital de la Patria Vasca no es Pamplona. Si piensas que me vas a callar, no me conoces"

Beltrán ha criticado que "el señalamiento es vieja costumbre de ETA"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Navarra y diputada del PP en el Congreso, Ana Beltrán, ha defendido que "la capital de la patria vasca no es Pamplona", tras el señalamiento del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi: "Si piensas que por señalarme en tu vídeo me vas a callar, no me conoces".

Así se ha pronunciado en Twitter después de que Otegui haya señalado a Ana Beltrán y a "las gentes de UPN" por oponerse a que celebren el 'aberri Eguna', "el día de la patria vasca", en Pamplona, como capital de la misma.

Por tanto, Otegi ha llamado a celebrar una manifestación "masiva, euskaltzale, abertzale, independentista, soberanista, de izquierda y profundamente antifascista" en Iruñea, "su capital histórica".

Además, en su mensaje en redes sociales, Beltrán también ha criticado que "el señalamiento es vieja costumbre de ETA" tras las palabras del coordinador de EH Bildu.