Beltrán responde a Chivite que "Sánchez pactó con el PNV la expulsión de la Guardia Civil, no el Gobierno de Navarra"

PAMPLONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización y presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha trasladado este martes a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que la transferencia de las competencias de Tráfico a la Comunidad foral "no viene determinada por la acción del Ejecutivo que preside, sino por un acuerdo entre el PNV y el actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuando éste necesitaba sus votos para ser investido como tal".

En un comunicado, Beltrán ha considerado "un despropósito" la intervención de María Chivite en los Desayunos de Europa Press en Madrid, donde, a juicio de la dirigente 'popular', "lo único que ha hecho la responsable del Ejecutivo foral es tratar de justificar siete meses de continua cesión al nacionalismo excluyente para mantener su sillón en la presidencia".

En ese sentido, la presidenta de los 'populares' navarros ha señalado que la cesión de la competencia de Tráfico, que "en la práctica supone el primer paso para la expulsión de la Guardia Civil de Navarra", "no fue una petición formulada, ni tan siquiera planteada por su gobierno". "Ni su partido han manifestado un gran interés por materializar dicha cesión", ha afirmado Beltrán, quien ha añadido que "todos los resortes se ponen en marcha cuando es el PNV quién exige esta nueva cesión a Pedro Sánchez, a cambio de hacerlo presidente".

La transferencia de Tráfico al Gobierno de Navarra "no es una competencia más". "Se trata de un primer paso para hacer realidad un objetivo fundamental del nacionalismo como es el de conseguir que la Guardia Civil, que es y ha sido un garante de las libertades democráticas en Navarra, la tenga que abandonar y ceder así un espacio importante al nacionalismo", ha dicho.

Beltrán también ha tildado de "desafortunadas" las valoraciones de Chivite sobre sus preferencias entre Navarra Suma y Bildu. "Manifestar, como ha hecho Chivite, que prefiere colaborar con Bildu, un partido que se niega a condenar la violencia y los crímenes de ETA, a trabajar con Navarra Suma, lo único que indica es que la presidenta ha abandonado la senda del constitucionalismo", ha expuesto.

"Chivite debe saber que Navarra Suma y los constitucionalistas navarros no somos los manipuladores; es Chivite quién trata de alterar la realidad", ha asegurado Beltrán, quien ha criticado que el Gobierno foral no acudiera a un homenaje a víctimas de ETA "y cuando se les preguntó el por qué de su ausencia, dijeron que era para no crispar".

"Esa es la forma que tiene el Gobierno de Chivite de entender la convivencia en Navarra", ha manifestado la presidenta del PP navarro, al tiempo que se ha preguntado "¿a quién no querían crispar con su inasistencia?".

El Gobierno de Navarra "se ha construido al margen de la voluntad de los navarros" y "son precisamente las manifestaciones de Chivite las que mejor demuestran que existe una falta de sentido entre los que el Gobierno hace y los navarros necesitan". "El Partido Popular y Navarra Suma también queremos un Gobierno que trabaje por lo que les preocupa de verdad a los navarros, que ofrezca alternativas de futuro y con capacidad de promover una mejor situación para todos los navarros", ha manifestado Beltrán.