Bendodo dice que "de entrada" el PP va a votar "no" en el Congreso a la reforma "opaca" de pensiones del Gobierno

Admite que "no comparten" el mensaje difundido en redes por la pastora evangelista que fue al acto de PP pero que no hacen "censura previa"



MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que, "de entrada", el Grupo Popular va a votar en contra del decreto de reforma del sistema de pensiones que se somete a convalidación este jueves en el Pleno del Congreso, un "parche" que, a su juicio, recoge una subida de impuestos "encubierta". Además, se ha quejado de que hasta el momento no se haya proporcionado información a su formación política.

"Ni un solo documento. De entrada el Partido Popular claro que va a votar que no ante un modelo opaco, que es una subida de impuestos encubierta, que no garantiza la actualización al IPC y que evidentemente no tenemos la información", ha declarado Bendodo en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.

Este lunes el PP ya lanzó un ultimátum al Ejecutivo al asegurar que si en 24 horas no recibe más información "técnica y documentada", el Grupo Popular votará en contra de la propuesta del Gobierno en el Pleno del Congreso de este jueves.

VE LA REFORMA UNA MEDIDA "ELECTORAL PARA INTENTAR ARAÑAR" VOTOS

Bendodo ha indicado que esta reforma "no garantiza la subida de las pensiones al IPC cada año" que es lo que "quiere" el PP. "Es un modelo, evidentemente, que no es sostenible", ha asegurado, para avisar que esto de "tomar edl pelo a los españoles con el cortoplacismo ya no cuela".

Según el coordinador general del PP, la reforma de pensiones del Gobierno es "otra medida electoral para intentar arañar un puñado de votos" ante las elecciones de este año, tanto las autonómicas y municipales de mayo, como las generales de diciembre.

Además, ha destacado que la realidad de esta reforma, "rechazada por los sectores económicos", incluida la propia Autoridad Fiscal Independiente (Airef), que es de donde viene el ministro José Luis Escrivá, "es que todos los trabajadores van a pagar un 38% más en cotizaciones para después al jubilarse recibir un 20% como máximo".

"Es decir, es una subida de impuestos en encubierta. Y el modelo no es sostenible", ha manifestado, para subrayar que el PP considerar que para la sostenibilidad y la viabilidad del sistema de pensiones es "fundamental, la creación de empleo, riqueza y crecimiento económico".

"NO HA MANDADO UN POWERPOINT QUE ES RIDÍCULO"

Bendodo se ha quejado de la falta de diálogo del Gobierno con el PP y que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no les haya "enseñado los papeles" de la reforma. "Nos han mandado un powerpoint que es ridículo", ha añadido.

Al ser preguntado expresamente qué cotización propone el PP, Bendodo no ha dado cifras y se ha limitado a asegurar que plantean un "modelo sosenible" basado en la creación de empleo, donde tiene que ir "toda la política" económica, sin "insultar" a las empresas como, en su opinión, hace el Ejecutivo.

"Mire, yo no le hablo de números exactos, solo de una política de creación de empleo", ha abundado, para añadir que lo que plantea el Gobierno al subir "un 38% las cotizaciones" llevará a "como máximo cobrar un 20% después". "¿Eso es subir las pensiones? No, eso es bajarlas. Es una subida encubierta de impuestos", ha manifestado.

UNA PASTORA EVANGELISTA EN UN ACTO DEL PP

Por otro lado, al ser preguntado si le ha parecido acertada la participación de la pastora evangelista en el acto celebrado este pasado fin de semana por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Bendodo ha dejado claro que la contribución de los miembros de la sociedad civil en la vida política siempre es una "buena elección" y ha subrayado que "el Partido Popular no hace censura previa" sobre lo que se va a comentar en un acto.

Aún así, ha puntualizado que desde el partido "no comparten" el mensaje difundido por esta pastora en sus redes sociales sobre la posibilidad de curar la homosexualidad y ha defendido que "en la sociedad civil hay actores de todo tipo".

En lo que se refiere a los matices realizados por Feijóo por sus declaraciones sobre la Cumbre Iberoamericana, el coordinador general del PP ha señalado que él cree que se dejó "muy claro" que no se refería a participantes en la cumbre cuando hizo esas declaraciones, porque desde el partido consideran "correcto y bueno" que el presidente del Gobierno asista, ya que "España tiene su protagonismo y evidentemente tiene que participar".

Pero ha señalado que una cosa es participar y otra "compartir la forma de gobernar de esas personas en sus países": "No tiene nada que ver". "Miembros del gobierno, destacados del gobierno, se consideran chavistas reconocidos", ha reprochado acto seguido.

NUEVA INVESTIGACIÓN EN EL CONGRESO SOBRE EL CASO KITCHEN

Y por último, sobre la nueva comisión de investigación que se inicia hoy en el Congreso por el presunto uso partidista por el PP del Ministerio del Interior durante la etapa Mariano Rajoy, conocida como 'operación Kitchen', ha contestado que Sánchez recurre "al pasado" y a hechos que sucedieron "hace muchos años" porque no tiene argumentos y "su tiempo ha terminado".

Dicho esto, el coordinador general de los 'populares' ha recalcado que lo importante es la "transparencia" y que el Ministerio del Interior "deje de ser una fuente de escándalos permanentes".

En este punto, ha criticado que el ministro Fernando Grande-Marlaska aprovechase su comparecencia este lunes en el Congreso para decir que "es un caso de corrupción del PP". "Hay que ser muy desahogado para decir eso", ha manifestado.

Según Bendodo, el Ministerio del Interior es hoy "el núcleo de todos los escándalos" del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, aludiendo el 'caso cuarteles', al 'caso Mediador' o a lo que sucedió en la valla de Melilla.