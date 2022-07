Bendodo (PP): "Ningún español se levantó hoy pensando que no se ha renovado el CPGJ, pero sí preocupados por el IPC"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha señalado este viernes, en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), que "ningún español se ha levantado hoy" pensando en este asunto, pero sí que lo han hecho preocupados por la subida del IPC y por la inflación tan alta.

Así se ha pronunciado el 'número tres' del PP en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, sobre la negociación entre el PSOE y los 'populares' para la renovación del CGPJ y si la renuncia del magistrado del TC Alfredo Montoya puede ayudar al entendimiento entre ambos partidos.

En este contexto, Bendodo ha asegurado que "las prioridades del Gobierno no coinciden con las prioridades de los españoles", destacando que, bajo su punto de vista y "con todo el respeto", "ningún español se ha levantado hoy pensando que todavía no han renovado el Poder Judicial, pero sí preocupados con el IPC tan alto y la inflación que no es capaz de frenarse".

En cualquier caso, el dirigente 'popular' ha mostrado su "mano tendida" al Gobierno, recalcando que Esteban González Pons es el encargado del PP de llevar este asunto, pero cree que el Gobierno "hace el paripé y no quiere llegar a ningún acuerdo".

ADVIERTE DE POSIBLES INDULTOS

Precisamente, Bendodo también ha mostrado su "preocupación" por los últimos movimientos en Justicia, sobre todo en la Fiscalía General del Estado que coinciden con la sentencia del Supremo que confirma la condena a Chaves y Griñán.

Aquí, el dirigente 'popular' ha advertido de posibles indultos por parte del Gobierno si finalmente acaban en la cárcel: "El Ejecutivo tiene la capacidad y Sánchez ha desmotrado que le da igual ocho que ochenta".

"El PP se va a oponer, la sociedad española manifestará un rechazo absoluto, que indulte a sus expresidente del PSOE condenados por un tema que es el mayor caso de corrupción de la Historia de España", ha proclamado Bendodo.